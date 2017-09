Rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju neisplaćenih deviznih štednji do 31. decembra

Foto: Arhiv/Klix.ba

Rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju neisplaćenih deviznih štednji na temelju Zakona o načinu izvršenja presude evropskog suda za ljudska prava (radi se o zakonu o izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Ališić) ističe 31. decembra ove godine.

Iz Ambasade Republike Slovenije u BiH su pozivali korisnike, koji još nisu podnijeli zahtjev, da to učine što prije.



Navedeno vrijedi i za one slučajeve u kojima pitanje nasljeđivanja u ostavinskoj raspravi još nije riješeno, stoga bi bilo potrebno da i oni, koji su kao stranke uključeni u ostavinske rasprave, a postupak još nije završen, zahtjev za verifikaciju podnesu do kraja godine. Naime, podnošenje zahtjeva za verifikaciju nakon 31. decembra 2017. godine više neće biti moguće, a navedeni rok se takođe neće moći produžiti.



"Zahtjevi koje će Fond za nasljedstvo primiti do kraja 2017. godine rješavat će se i nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, sukladno shemi koja je određena u ZNIPESLP te koju je kao odgovarajuću potvrdio ESLP u predmetu Hodžić protiv Slovenije. Sve dodatne informacije u vezi izvođenja postupaka verifikacije mogu se pročitati na internetskoj stranici Fonda Republike Slovenije za nasljedstvo", saopćeno je iz Ambasada Republike Slovenije u BiH.