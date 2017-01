Grupacija SPARK donacijom 500 robota i iniciranjem SPARKreators lige uvodi na velika vrata robotiku u našem osnovnoškolskom obrazovanju. Po uzoru na Croatian Makers ligu i u saradnji sa EXIT centrom iz Banjaluke ovaj projekat želi doprinijeti poboljšanju formalnog i neformalnog obrazovanja u području robotike, automatike i programiranja.

Smanjenje jaza između BiH i razvijenih zemalja

Sjajna iskustva u Hrvatskoj

Ovo želimo imati, a ne znamo gdje će nas odvesti

Djeca se vesele robotima

Obrazovanje ima jako važnu ulogu u svakom društvu, kažu u SPARK-u, ono nije ništa drugo nego odraz društvenog sistema jedne države. Kako da od Bosne i Hercegovine stvorimo jaku, uglednu i u svijetu poznatu državu, odgovor leži u jačanju obrazovnog sistema i unaprijeđenju nastave informatike kroz osnovnoškolsko obrazovanje.Andrea Čordaš iz ove mostarske tehnološke institucije pozvala je sve osnovne škole iz naše zemlje da se prijave na ovaj projekat, koji je za njih potpuno besplatan."Udruga Hello World (SPARK school), kao jedna od najstarijih članica SPARK grupacije, aktivno želi doprinijeti poboljšanju formalnog i neformalnog obrazovanja u području robotike, automatike i programiranja. Vođeni tom idejom odlučili smo pokrenuti projekt SPARKreators, u sklopu kojeg ćemo donirati preko 500 mBot robota osnovnim školama i udrugama koje u opisu svojih aktivnosti uključuju rad s djecom diljem Bosne i Hercegovine. Cilj ovog projekta je da djeca od najranije dobi steknu znanja u tzv. STEM zanimanjima, što je zapravo akronim sastavljen od riječi science, technology, engineering and mathematics (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika)", kazala je Čordaš."Ovim projektom želimo doprinijeti smanjenju jaz između obrazovnog sistema Bosne i Hercegovine i nekih razvijenih zemalja. Želimo omogućiti djeci osnovnoškolskog uzrasta dodir s naprednim tehnologijama, a srž cijele priče je mladima dati najvažnije alate, samosvjesnost, kritičko promišljanje, moderni pristup učenju i tehnološku pismenost", rezimirala je Andrea Čordaš.Nenad Bakić, kreator cijelog projekta u Hrvatskoj, kazao je da je osnova ideje da nema prepreka za učestvovanje, da sve škole koje žele, mogu pristupiti takmičenju."Naš obrazovni sistem je vjerovatno sličan vašem, trom i zakržljao, ali u njemu se naleze zaboravljeni neki sjajni profesori, koje ovim projektom želimo aktivirati i uključiti u ovu malu tehnološku revoluciju. Najbolji edukator kod nas je fizičarka iz Primoštena koja se javila i rekla da ne zna ništa o robotima. Kazali smo vrlo brzo ćete znati, jer mi imamo intezivan način podučavanja edukatora", govorio je Bakić o projektu u susjednoj državi.Gost iz Hrvatske najviše vremena je govorio o neposrednostima pristupa u cijeli projekat, koji se primarno zasniva na entuzijazmu nastavnog osoblja: "Pronađen je jedan potpuno novi obrazovni sistem izvan ministarstva. Nismo željeli donirati opremu školama, pa da ona stoji zaboravljena negdje na nekom ormaru, nego su se trebali javiti nastavnici, profesori i onda bi tako uključili škole u ligu. Sad imamo preko 360 škola i pokroviteljstvo predsjednice Hrvatske. U robotičku edukaciju uključeno je osam hiljada djece, posljednje kolo lige je imalo 1.800 učesnika u 32 centra širom Hrvatske. Potpuna uključenost, od prvog do osmog razreda".Bakić je poslije prezentacije za naš portal rekao da ovaj projekat u Hrvatskoj nema viziju razvoja, već da je pristup potpuno drugačiji. "To je kao kad ste kupili mobitel, ne znamo kamo će nas to odvesti, ali želimo to imati. Robotika je nešto što jednostavno treba našem obrazovnom sistemu. Ovo je jeftino, nema prepreka za učestvovanje, želimo da sada i u BiH se zapali jedna vatra i želja za STEM-om. U idućim generacijama ova znanja bi trebala imati još veći značaj, da djeca ne budu samo korisnici tehnologije, već i njeni kreatori".Bakić je posebno ponosan na neke neočekivane rezultate koju je robotika donijela."U okviru naše lige jako puno uspjeha imamo u ruralnim i zabačenim zajednicama. Neke najbolje rezultate smo imali u najvećim zabitima u Hrvatskoj. Tu par paketa s robotima načine potpunu promjenu paradigme jednog mjesta. To je sjajno", poručio je Bakić.Zoran Gajić, predsjednik EXIT centra Banja Luka, prezentirao je želje i nastojanja razvoja tog projekta i u manjem našem entitetu, zahvalnost na mogućnosti da budu dio projekte, te rekao: "Nema nezaposlenih u IT sektoru, Srbija je prvi put imala veći izvoz iz nekog sektora od poljoprivrede, to najbolje govori značaj ovakvih težnji. Drago nam je da smo dio jednog ovakvog projekta koji prelazi granice".Prije same prezentacije projekta razgovarali smo s dva dječaka iz Osnovne škole Silvije Strahimira Kranjčevića iz Mostara, Martinom Čuljkom i Leopoldom Golemcom.Oni idu u sedmi razred i raduju se ovom projektu, a Martin impresioniran robotom kaže: "Volimo se natjecati, razmišljati o tehnologiji, kad porastem želja mi je da gradim nove i složenije računare i da se bavim programiranje".Zahvaljujući donaciji cijele franšize Croatian Makers lige, Instituta za Razvoj i Inovativnost Mladih - IRIM - osnovanog od strane Nenada i Rujane Bakić,SPARK ima sva potrebna znanja za provedbu jednog ovakvog projekta. Procjenjuje se da će u projekt biti uključeno najmanje 100 škola. Prijave na SPARKreators ligu otvorene preko aplikacijske forme, pravilnik i detalje o ligi koje se mogu pročitati na njihovoj web stranici. Prijave se zatvaraju 8. februara 2017. u 16 sati, a prvo kolo lige bi trebalo biti organizirano u aprilu.