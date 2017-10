Rifet Karasalihović nezakonito postavljen na mjesto direktora tuzlanskog aerodroma, slijedi smjena

Rifet Karasalihović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Pravosnažnom presudom Kantonalnog suda u Tuzli bivši direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla Esed Mujačić bit će vraćen na ovu poziciju.

Rifet Karasalihović će biti smijenjen s pozicije direktora tuzlanskog aerodroma s obzirom na to da je pravosnažnom presudom Kantonalnog suda u Tuzli dokazano da je ekspertna Vlada Tuzlanskog kantona (TK), koja je imenovana 2014. godine nakon masovnih demonstracija, na čelu s tadašnjim premijerom Bahrijom Umihanićem nezakonito smijenila Eseda Mujačića.



"Kroz sudsku presudu je dokazano da sam nezakonito smijenjen. Tada je Nadzorni odbor Međunarodnog aerodroma Tuzla na vanrednoj sjednici mene smijenio bez ikakvog razloga, iako su svi izvještaji bili pozitivni. Na ovakav način su željeli vjerovatno pokazati svoju moć i snagu, računajući da im niko ništa ne može i da se sud neće upuštati u ovakve presude", kazao je Mujačić za Klix.ba.



Sudsku presudu smatra moralnom satisfakcijom, a na poziciju direktora trebalo bi da bude vraćen sutra.



"Sutra bi trebao biti posljednji dan izvršenja presude. Ako Nadzorni odbor Međunarodnog aerodroma Tuzla ne pokaže volju, odnosno ako to ne bude želio realizirati, uslijedit će prijedlog za sudsko izvršenje", dodao je Mujačić.



Aktuelni direktor tuzlanskog aerodroma Rifet Karasalihović za Klix.ba je rekao da će poštovati sudsku presudu.



"Očekujem reakciju Nadzornog odbora kao mog pretpostavljenog. Sve što oni, odnosno Vlada TK odluče, ja ću poštovati", istakao je Karasalihović.



S druge strane, Vlada TK će u ovom slučaju postupiti prma presudi.



"Presude suda se u pravilu ne komentarišu. Pravni eksperti Vlade TK, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK i Međunarodnog aerodroma Tuzla će u roku od 30 dana pokušati vidjeti da li ima neki vanredno-pravni lijek, jer ne želimo talasati zbog nekih stvari koje bi mogle kočiti napredak aerodroma koji je u ekspanziji", izjavio je za Klix.ba ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Mirsad Gluhić.



Mujačić smatra da je tuzlanski aerodrom njegovom nezakonitom smjenom oštećen za blizu 100.000 konvertibilnih maraka, koliko je utrošeno za isplate Karasalihovićevih plata i doprinosa te plaćanje sudskih troškova i angažovanje advokata.



"S obzirom na to da je aktuelna Vlada TK davala upute da se poštuje zakon, nadam se da će ovo biti izvršeno u skladu sa zakonom i presudom. Ako toga ne bude, meni jedino preostaje da pravdu ponovo tražim sudskim putem, pišem prijedlog za izvršenje i slično", naglasio je Mujačić.



S obzirom na to da je utvrđeno nezakonito postavljanje Karasalihovića na mjesto direktora tuzlanskog aerodroma, sada postaju upitne zakonitosti ugovora koje je potpisivao, kao i odluka koje je donosio u proteklom periodu. No, o svemu ovome konačnu riječ dat će pravosudne institucije u Tuzli.