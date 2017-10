Rekorder u BiH: Pedesetdvogodišnjak iz Posavskog kantona vozio sa 4,91 promila alkohola u krvi

Prema Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja BiH dozvoljena količina alkohola u krvi je 0,3 promila, što znači da možete popiti jedno pivo, manju čašu vina ili jednu čašicu rakije. Za sve veće količine predviđena je kazna od 400 KM do 1.000 KM. Ipak, to ne sprječava nesavjesne vozače da upravljaju vozilima dok su pod dejstvom alkohola.

Šta se dešava u organizmu prema količini alkohola koju ste unijeli:

- Do 0,5 promila u krvi - postoji mišljenje da pri ovoj koncentraciji nema kliničkih znakova, ali ipak u manjem broju slučajeva specijalnim psihomotornim testovima može se primijetiti diskretna narušenost koordinacije finih pokreta, opadanje pažnje, određeni poremećaj vida i sluha;



- Pripitost od 0,5 do 1,5 promila - javlja se emocionalna labilnost, promjena govora, precjenjivanje vlastite sposobnosti pamćenja i zapažanja, poremećaj hoda, narušena koordinacija pokreta, mogućnost pogrešnih procjena i reagovanja povećava se za oko 13 puta, moć adaptacije na tamu i svjetlost smanjena je za oko 30 posto, reakcija čula vida slabija za oko 30 posto, a sluha za oko 40 posto;



- Pijanstvo od 1,5 do 2,5 promila - intelektualne funkcije su znatno narušene, nestaje samokritičnost i kontrola, česta je vrtoglavica i povraćanje, postoje znaci vremenske i prostorne dezorijentacije, pri hodu se javljaju nestabilnost i teturanje, zamagljenost vida, a moguć je i gubitak svijesti;



- Teško pijanstvo od 2,5 do 3,5 promila - potpuno odsustvo objektivne procjene situacije, češći je gubitak svijesti, zapažanja su jako površna i često se potpuno gube, skoro se redovno vide duple slike predmeta, postoji pospanost, sasvim nestabilan hod, muka i povraćanje;.



- Teško trovanje od 3,5 do 4,0 promila - nastaje opća slika trovanja, teška psihomotorna oduzetost, češći je gubitak svijesti, a nekada dolazi i do kome. Koncentracija preko 4 posto alkohola u krvi se smatra smrtnim trovanjem, zbog paralize disajnog i kardiovaskularnog centra u mozgu.

Rekorder po promilima u BiH je 52-godišnji O.L. iz Posavskog kantona kod kojeg je nalaz vještačenja Zavoda za zdravstvenu zaštitu Sarajevo pokazao da je imao 4,91 promila alkohola u krvi i urinu. Ovaj iznos je jednak količini od 14 velikih čaša piva (500 ml), oko 15 čaša vina (200 ml) ili 25 čašica rakije (40 ml). Prema svim procjenama medicinskih stručnjaka, s ovolikom količinom alkohola u organizmu čovjek već odavno gubi svijest i pada u komu, te nastupa smrtno trovanje."Na terenu kažu da je ih je bilo i sa dozom oko šest promila, ali su ti podaci utvrđeni samo alkometrom", rekao je za Klix.ba Josip Dominković, glasnogovornik MUP-a Posavskog kantona.Na drugom mjestu ove neslavne liste je vozač s područja Bosanskog Novog kod kojeg je izmjereno 4,62 promila alkohola, a 4,15 promila izmjereno je kod vozača mopeda koji je također iz ovog grada.U Zapadnohercegovačkom kantonu rekorder po promilima alkohola u krvi je vozač iz Širokog Brijega kod kojeg je izmjereno 4,25 promila. U ovoj godini tu rekord drži vozač kontroliran u Ljubuškom - 3,50 promila.Na dnu liste su nesavjesni vozači sa područja Kantona Sarajevo, gdje je prema podacima MUP-a izmjereno najviše 2,31 promila alkohola, što je utvrđeno alkotestom. Osoba je upravljala automobilom.U Tuzlanskom kantonu rekorder je vozač motornog vozila koji je imao 2,6 promila u krvi.Prema Izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima BiH je propisano zadržavanje vozača do otrežnjenja, a najduže 12 sati, kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi veća od 1,5 promila ili koji odbije testiranje, a pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola.- od 0,3 do 0,8 promila - 50 KM i jedan kazneni bod,- od 0,8 do 1,5 promila - 100 KM, dva kaznena boda i mjesec dana zabrane upravljanja vozilom- više od 1,5 promila - 400 KM, dva kaznena boda i dva mjeseca zabrane upravljanja vozilom.U Bosni i Hercegovini je u posljednjih deset godina u saobraćajnim nesrećama poginulo više od 3.500 ljudi, a među njihovim uzrocima je i alkohol zato ne pijte ako vozite!