Osma redovna sjednica aktuelnog saziva Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je danas u Sarajevu. Sjednici su prisustvovali reisu-l-ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović, muftije i članovi Rijaseta.

Sjednicom je predsjedavao potpredsjednik Edin Atlagić koji je sabornike informisao o tome da je predsjednik Sabora Hasan Čengić opravdano odsutan, te da on odranije ima njegovo ovlaštenje za predsjedavanje Saborom.



Nakon obavljene rasprave jednoglasno je usvojen dnevni red sjednice uz zaključak da se u prvom kvartalu iduće godine održi tematska sjednica na kojoj će se raspravljati o radu Sabora, njegovog rukovodstva i komisija, te o Poslovniku o radu Sabora.



Nakon usvajanja dnevnog reda obratio se i reisu-l-ulema koji je rekao da su danas sabornici vratili povjerenje članova zajednice u rad Sabora.



Sjednice Sabora su se s velikom pažnjom pratile u javnosti jer se ranije često govorilo o neslaganjima o ključnim pitanjima čelnih ljudi krovne zajednice muslimana u BiH, a naročito pozicije predsjednika Sabora, koju obnaša Hasan Čengić. Islamska zajednica dosad se nije oglašavala o tim pitanjima.



Reisu-l-ulema je danas poručio da se nikada nije radilo o bilo kakvom ličnom sukobu i da on nikada nije doživio da je neko bio za ili protiv njega ili bilo kojeg drugog člana Sabora. Do krize u radu Sabora je došlo prije svega zbog nedorečenosti u Poslovniku o radu Rijaseta i tim se pitanjem u međuvremenu bavio i Ustavni sud IZ u BiH, te bi se ta nedorečenost trebala riješiti vrlo brzo kroz postojeće procedure, saopćila je MINA.



Reisu-l-ulema je još rekao i to da je iz rasprave koja se vodila ovim povodom postalo jasno da ima jako puno bitnih pitanja kojima se svi u zajednici trebaju baviti. Kao jedno od najbitnijih pitanja kojim bi se u idućoj godini trebao baviti Sabor, ali i Rijaset i Vijeće muftija, reisu-l-ulema je izdvojio status imama, kako onih u službi tako i onih koji su u penziji ili bi uskoro trebali biti penzionisani, te pitanje naše dijaspore. Na kraju se zahvalio svim članovima Sabora i poželio im uspješan rad u mandatnom periodu.



Nakon toga, Sabor je razmatrao i usvojio prijedlog Odluke o muftilucima, prijedlog Statuta Media-centra i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Vakufske direkcije.

Sabor je imenovao Ibrahima Begovića za direktora Uprave za obrazovanje i nauku u Rijasetu IZ u BiH i on se nakon što je položio zakletvu pred Saborom obratio sabornicima.



Sabor je razmatrao i prihvatio nacrt Pravilnika o organizaciji Islamske zajednice u BiH u dijaspori i uputio ga u daljnju proceduru. Na kraju su sabornici postavljali saborska pitanja i iznosili svoje inicijative.