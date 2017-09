Predsjedništvo Stranke demokratske akcije (SDA) uvelo je stranačka povjereništva za tri odbora na području Tuzlanskog kantona. U svemu ovome ne bi bilo ništa čudno da povjereništvo nije uvedeno i u Gradski odbor Tuzla koji je na prošlogodišnjim izborima ostvario najbolji izborni rezultat od osnivanja ove stranke.

Predsjedništvo Stranke demokratske akcije (SDA) uvelo je stranačka povjereništva za tri odbora na području Tuzlanskog kantona. U svemu ovome ne bi bilo ništa čudno da povjereništvo nije uvedeno i u Gradski odbor Tuzla koji je na prošlogodišnjim izborima ostvario najbolji izborni rezultat od osnivanja ove stranke.

Odlukom Predsjedništva SDA o uvođenju stranačkog povjereništva u Gradski odbor u Tuzli razriješeni su svi organi ovog ogranka, na čelu s predsjednikom Sabahudinom Imamovićem.Kako je navedeno u obrazloženju, povjereništvo je uvedeno zbog nefunkcionalnosti i nedjelovanja organa tuzlanskog odbora u dužem periodu, kao i zbog narušenih međuljudskih odnosa.Za predsjednika povjereništva Gradskog odbora SDA Tuzla imenovan je Hazim Rančić, a za njegovog zamjenika Salko Bukvarević.Smijenjeni predsjednik Gradskog odbora SDA Tuzla Sabahudin Imamović u razgovoru za Klix.ba je kazao da pozadinu ovakvog čina vidi u izborima 2018. godine."U Gradskom odboru SDA Tuzla su na scenu stupile nove snage koje ne žele da budu samo pješadija i topovsko meso za nekolicinu kadra SDA Tuzla koji se tako svake četiri godine vraćaju u svoj matični odbor da bi se ponovo pojavili na listima ili eventualno sutra na kadrovskoj listi za neke izvršne funkcije. Mi smo htjeli da damo prostora novim ljudima, otvorili smo vrata posebno mladim i kompetentnim i svima onima koji svoje zdrave ambicije žele realizovati kroz SDA", kazao je Imamović te nastavio:"Ta jedna grupa (tuzlanski kadar koji djeluje u Sarajevu, op.a.) se osjetila ugroženom zbog moje politike i našeg pristupa i širili su dezinformacije te obmanjivali javnost i vrh stranke u Sarajevu pa se na kraju stvorio ambijent i privid da su ovdje ispunjeni uslovi za uvođenje povjereništva".Kako je istakao Imamović, odluka Predsjedništva SDA za uvođenje stranačkog povjereništva u Gradski odbor u Tuzli stupila je i ako niko iz viših nivoa ove stranke nije kontaktirao tuzlanske članove te im dao priliku da iznesu svoj stav i mišljenje o cijeloj situaciji.Zanimljivo je i da je povjereništvo, između ostalog, uvedeno zbog narušenih međuljudskih odnosa u Gradskom odboru u Tuzli."Navedeno je da ograni nisu djelovali, a mi tri i po mjeseca sjednice nismo održali samo zbog ljetne pauze i ramazana, što je uobičajena praksa. Također, navedeni su i narušeni međuljudski odnosi, što uopće nije statutom predviđeno kao razlog za uvođenje povjereništva. Osim toga, poznato je da su narušeni međuljudski odnosi prisutni u radu svake političke organizacije. Uvijek ima nesporazuma, jer su stranke idejno-interesne zajednice i uvijek imate ljude koji smatraju da su zapostavljeni ili da su trebali imati značajniju ulogu od one koju igraju. Dakle, uvijek ima nesporazuma i to je svugdje prisutno", pojašnjava naš sagovornik.Prema ranijim iskustvima, povjereništvo se uvodi tamo gdje organi ne funckionišu po određenim kriterijima i ukoliko je postignut loš rezultat nakon izbora, što je nasuprot stanju u Tuzli."Mi smo na lokalnim izborima postigli dosad najbolji rezultat od osnivanja stranke, unaprijedili sve aspekte stranke, ojačali asocijacije žena i mladih. To je do jučer bio stabilan i dobro organizovan odbor. Naravno bilo je tenzija i nesporazuma, ali nisu tolikog intenziteta da se krene u jedan ovakav radikalan potez", navodi Imamović.Inače, većina članova Gradskog odbora SDA Tuzla mišljenja je da će uvođenje povjereništva dodatno destabilizirati rad ove jedinice, kao i da je odluka Predsjedništva stranke nepravedna i neosnovana."Mi smo uputili žalbu Glavnom odboru SDA. Vjerujemo u ovu stranku i njen kapacitet pa i onaj demokratski, te da će naša žalba biti tretirana na odgovarajući način. Tražili smo da se van snage stavi ova odluka. Šteta je nanijeta, zaustavljen je rad Gradskog odbora, sve je umrtvljeno i sve je stalo. Izbori su za godinu dana, a mene su oslobodili odgovornosti i ja neću biti odgovoran za eventualno loš rezultat", kaže Imamović.U cijeloj ovoj priči je kontradiktorno i to da je Salko Bukvarević kao zamjenik predsjednika Gradskog odbora SDA Tuzla čiji su organi smijenjeni sada postavljen za potpredsjednika povjereništva."Bukarević je bio član Izvršnog odbora i moj zamjenik. Ako smo svi odgovorni za stanje u Gradskom odboru, onda je odgovoran i on. S druge strane, smatram da je imenovan jer je kreator svega ovoga", tvrdi naš sagovornik.Cijela ova situacija, smatra Imamović, tuzlanskom Gradskom odboru donijet će izuzetno tešku krizu sa nesagledivim posljedicama."Neprirodno je da dobro organizovanom Gradskom odboru koji ima rezultat iza sebe bude nametnuto ovakvo stanje. Članstvo se osjeća poniženim i iznevjerenim i to je osjećaj koji dominira. Postoji veliki broj članova stranke koji su ogorčeni zbog ovog poteza, a mnogi su najavili da će napustiti stranku", otkriva Imamović za Klix.ba.Inače, predsjednik Kantonalnog odbora SDA Mirsad Kukić odluku o uvođenju povjereništva u Tuzlu nije podržao."Mi smo imali nesporazuma s njim (Kukićem, op.a.), ali je cijenio naš rad i rezultate. Znao je da povjereništvo neće donijeti ništa dobro Gradskom odboru Tuzla i zato je i glasao protiv", zaključio je Imamović.Povodom donošenja već spomenute odluke, javnim pismom su se oglasili i članovi Izvršnog odbora Gradskog odbora SDA Tuzla, predstavnici Asocijacije žena, Asocijacije mladih i vijećnici SDA u Gradskom vijeću Tuzle u kojem su, između ostalog, naveli da ne postoje stvarni razlozi za uvođenje povjereništva."Ono je u stvari rezultat lobiranja i širenja dezinformacija od nekolicine tuzlanskih kadrova u Sarajevu, koji su spremni da trguju interesima Tuzle i Gradskog odbora SDA Tuzla kako bi osigurali svoje pozicije na izborima 2018. godine. Povjereništvo predstavlja pokušaj da se nametne volja manjine koja u redovnim demokratskim procedurama kroz organe stranke nije uspjela da realizuje svoje interese", navedeno je u pismu.Poručili su i da nisu zabrinuti za svoje političke pozicije, jer ne žive od politike."Zabrinuti smo zbog narušavanja sistema vrijednosti i zabrinuti smo za sudbinu Gradskog odbora. Zato ne možemo i nećemo dopustiti da se uništi jedan, do juče, dobro organizovan i perspektivan odbor i sve ono što smo mukotrpno stvarali u proteklom periodu", stoji u pismu.Pored Tuzle, povjereništvo je uvedeno u Gračanici gdje je za predsjednika imenovan Salko Zildžić, zatim u Gračanici na čijem se čelu nalazi Edin Ramić te Zvorniku gdje je predsjedničko mjesto dodijeljeno Samiru Bačevcu.Interesantno je da povjereništva nisu uvedena u Živinicama i Lukavcu gdje je SDA na prošlogodišnjim izborima izgubila načelnička mjesta.