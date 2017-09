U svim statističkim pokazateljima i listama razvijenih sredina u našoj zemlji među deset najbolje rangiranih nalaze se Grude, mala heregovačka općina na granici sa Hrvatskom. Općina je to sa nekim od najuspješnijih privrednih subjekata u našoj zemlji, ljudima koji uspješno posluju s cijelim svijetom. Ipak, Grude su infrastrukturno lošije nego većina drugih hercegovačkih sredina.

