Ispred zgrade Parlamenta Federacije BiH u toku je mirni protest ratnih vojnih invalida i slijepih boraca koji traže od vlasti da ih ne diskriminiraju u Prijedlogu zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja te da im se povećaju primanja na ime tuđe njege i pomoći za 100-postotne RVI I grupe.

Više od 50 boraca u invalidskim kolicima stoji ispred Parlamenta držeći parole "Mi smo specifična kategorija i tražimo specifično rješenje", "Ovi se ne kupuju", "Država i njen dignitet, naše dostojanstvo je i naš integritet"...



Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara FBiH Mujo Aganović ušao je sa nekoliko predstavnika u zgradu na razgovor s predstavnicima federalnih vlasti, a svi se nadaju najboljem. Predsjedavajući Zastupničkog doma PSFBiH Edin Mušić najavio je njihovo obraćanje parlamentarcima.



Ukupna primanja invalida prve kategorije su blizu 1.800 maraka, od čega plaćaju liječenje i prehranjuju porodice. Traže da im se primanja povećaju za 400 KM.



Kako je Aganović rekao ranije, Parlament FBiH je prije dvije godine donio odluku o povećanju i poslao je Vladi FBiH koja je trebala to realizovati, ali do toga nije došlo.



Također, traže da i RVI paraplegičari budu uvedeni u novi zakon o boračkim udruženjima jer strahuju da se u suprotnom ne bi mogli boriti za svoja prava, niti bi imali predstavnika koji bi to činio. Podsjetimo, zakonom bi se regulisalo koja udruženja će predstavljati boračku kategoriju.



Protesti će trajati do 15 sati, a bit će održani i sutra.