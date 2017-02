Raspisan tender za nabavku pasoša, kontinuitet izdavanja dokumenata i nakon 21. marta

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) je danas raspisala tender za nabavku pasoških knjižica.

Ovim je realiziran zaključak Vijeća ministara BiH sa sjednice održane 16. februara 2017. godine, kojim je IDDEEA zadužena da u okviru svog zakonskog mandata, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, poduzme raspoložive hitne mjere kako građani Bosne i Hercegovine nakon 21. marta ove godine ne bi bili uskraćeni za pravo na pasoš.



S obzirom na to da se radi o postupku nabavke koji Zakon o javnim nabavkama propisuje u slučajevima kada se mogu dokazati razlozi krajnje hitnosti, vjerujemo da će ovaj postupak biti okončan na vrijeme i da će se kontinuitet izdavanja pasoša nesmetano nastaviti i nakon 21. marta, saopćeno je iz IDDEEA-e.



Podsjećamo, ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić danas je kazao da je skeptičan kada je riječ o rješavanju problema s pasošima.



Prvobitno raspisani tender je poništen nakon odluke Ureda za žalbe institucija BiH, i to nakon žalbe francuske kompanije Gemalto. Do sada je firma Muehlbauer imala ugovor s IDDEEA-om za izradu ličnih dokumenata za građane BiH.