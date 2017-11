Ramljak objavljuje koliko je kome dužan Agrokor

Ante Ramljak (Foto: EPA-EFE)

Sedam mjeseci nakon što je zasjeo u Cibonin toranj, vladin povjerenik Ante Ramljak objavit će danas koliko je kome dužan Agrokor, kome je priznao potraživanje, a kome ne.

Prvo je bilo obećavano da će vladin povjerenik prikupiti podatke o potraživanjima i predati ih sudu do 8. augusta 2017., što nije učinio pa je sud dva puta Ramljaku produživao rok.



Prema Lex Agrokoru povjerenik je dužan sastaviti tablicu potraživanja, i naznačiti da li pojedina potraživanja priznaje ili osporava. Tablica će se potom objaviti na e-oglasnoj ploči suda, piše hrvatski Index.



Objava ovih podataka važna je zbog visine dugova, a posebno će biti zanimljivo koliko je osporenih potraživanja, pogotovo stoga što je najavljena mogućnost da se Sberbanku ospori dio potraživanja, jer je ruska banka pokrenula niz sporova i pokušava se naplatiti u inozemstvu. Tu je opciju najavio Agrokorov odvjetnik Tin Dolički, a i sam Ante Ramljak.



Zanimljivo je i kako će biti prikazana potraživanja onih kojima su već isplaćeni stari dugovi, primjerice američkog fonda Knighthead koji je u zamjenu za kredit dobio isplatu starog duga. Hoće li ti podaci biti osvježeni ili će biti prikazano stanje od 10. aprila?



Isto je i s dobavljačima, s obzirom na to da je dijelu njih isplaćen javnosti nepoznat iznos.



Ključno je pitanje hoće li vjerovnici u vijeće ući temeljem stvarnog stanja, s obzirom na to da su dijelu već isplaćena potraživanja, ili povijesnog stanja iz aprila?



Na osnovu priznatih potraživanja formirat će se stalno vijeće vjerovnika koje će odlučivati o Agrokorovoj nagodbi. Sve dosadašnje odluke, poput one o roll up kreditu teškom milijardu eura, kojim je dio vjerovnika već isplaćen i dobio je prioritetan status, a vladin povjerenik stavljen praktički izvan vladine kontrole, donijelo je privremeno vjerovničko vijeće.