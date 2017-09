Radovi na izgradnji nove zgrade Kantonalnog suda u Bihaću u punom su jeku, a završetkom radova koji se očekuje do kraja godine, ova institucija konačno će steći adekvatne uslove za rad svojih uposlenika, a time i kvalitetnijih usluga građanima.

Radovi na izgradnji novog objekta Kantonalnog suda u Bihaću započeli su u avgustu 2016. godine. Nakon nešto više od godinu dana, zgrada je dobila vidljive konture i planirane gabarite, a radovi polako ulaze u završnu fazu.



"To bi trebala biti jedna funkcionalna i moderna zgrada koja će ponuditi sve ono što jedan sud treba imati za duži vremenski period. Navest ću samo primjer pritvorske jedinice. Sadašnja pritvorska jedinica smještena je na ulazu u sadašnju zgradu. To je mala sobica u koju se dovode osobe lišene slobode iz zatvora, totalno neuslovna. Jedan ambasador, kada je to vidio, začudio se u kakvim uslovima radi Sud", rekao je za Klix.ba Nikola Findrik, ministar pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona.



Sredstva za izgradnju nove zgrade Suda osigurala je Evropska unija u iznosu od 1.615.000 eura, a s ciljem unaprjeđenja radnih uslova u Sudu koji je nadležan za procesuiranje ratnih zločina i drugih teških krivičnih djela sa područja Unsko-sanskog kantona.



Vlada USK je ranije osigurala sredstva za kupovinu zemljišta u iznosu od oko 815.000 KM, a po završetku izgradnje objekta, prema ranijim najavama, Vlada će finansirati opremanje nove zgrade, za što će se u budžetu za 2017. godinu izdvojiti milion maraka. Ta sredstva iskoristit će se za uređenje enterijera zgrade, kupovinu novih stolica, stolova, ormara, opremu novog arhiva i brojne druge stvari potrebne za normalan rad svih budućih uposlenika.



"Radovi su mogli biti i ranije okončani jer je za završetak bila predviđena godina dana, no po zahtjevu izvođača radova Evropska komisija je dozvolila produženje roka, budući da se na samom početku radova, odnosno iskopavanjem terena, neplanirano naišlo na dosta kamena u zemlji, pa je to oduzelo vremena izvođaču", istakao je Findrik.



Inače, Kantonalni sud u Bihaću trenutno dijeli zgradu sa Općinskim sudom, zbog čega nema dovoljno sudnica, arhive, kancelarija i drugih javnih prostorija.



"Nova zgrada bi trebala dobiti i novu kvalitetnu arhivu, očekuje se povećanje broja predmeta i njihovo funkcionalnije rješavanje. Zgrada će imati dovoljan broj sudnica, što znači da će se moći zakazivati i više paralelnih ročišta", rekao je Findrik.



On je istakao da Ministarstvo pravosuđa i uprave USK nije direktno uključeno u realizaciju projekta, već djeluje kao posrednik u svim aktivnostima i razgovorima između Evropske komisije, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Kantonalnog suda USK.



Lokacija nove zgrade suda je u Borićima, u blizini Islamskog pedagoškog fakulteta i stadiona Jedinstvo. Radove izvodi konzorcij građevinskih kompanija "Prijedor-putevi 2" i "Elektrometal" Cazin, a nadzor nad radovima vrši Institut IGH Zagreb, ured Mostar.



Projekt je dio šireg paketa pomoći EU za sanaciju zgrada sudova i tužilaštava širom Bosne i Hercegovine, u okviru podrške jačanja vladavine prava u BiH, a prema ranijim najavama projekt bio trebao biti završen do kraja ove godine.