Predsjednik Saveza za bolju budućnost (SBB) Fahrudin Radončić rekao je sarkastično na navogodišnjoj konferenciji za medije kako su otvoreni tunel Karaula i trotoar ispred zgrade Predsjedništva BiH najveći graditeljski uspjesi u 2016. godini.

On je kazao da se koalicioni partneri moraju uhvatiti ukoštac s borbom protiv korupcije i infrastrukturnim projektima te da iza sebe moraju ostaviti politički montirane procese i neiskrene koalicione odnose.



Ocijenio je kako nisu tačne tvrdnje vlasti da je zaposleno 27 hiljada ljudi s obzirom na to da je statistika varljiva. On je istakao da bi u tom slučaju građani BiH morali vidjeti masu otvorenih firmi koje bi zapošljavale ljude. Onima koji tvrde da te firme postoje poručio je da mu kažu gdje su kako bi ih lično posjetio.



Radončić je kazao da ne postoji nijedno pitanje koje koalicija ne može staviti na dnevni red, ali da on ne prihvata ničije ucjene. Kako kaže, ležao je tri mjeseca u zatvoru da bi očuvao koaliciju iako su mnogi očekivali da će ona pući. Prema njegovim riječima, SBB je žrtvovao i sopstveni izborni rezultat zbog koalicije.



Podvukao je da ne postoji koalicioni dogovor na principu da SDA bude zajedno sa SBB-om i Avazom, jer prema njegovim tvrdnjama Avaz ima svoj kolegij.



Predsjednika SDA pozvao je da izabere alternativu ukoliko je ima te da ne izmišlja vanjske probleme zbog unutrašnjih problema u SDA.



Dodao je da je suština problema u ovoj koalicije na relaciji SDA-HDZ jer ima previše otvorenih pitanja koje hrvatski korpus ima da riješi.



U narednim danima tražit će sastanak sa SDA jer ne postoji komunikacija na nivou delegacija kako bi se odredili prioroteti.



Podsjetio je da je do lokalnih izbora neko pjevao pjesme kako vlada nudi 100 projekata, a da se sada o tim projektima ne priča.