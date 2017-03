Radnici Željeznica RS-a protestuju zbog neisplaćenih plata i nove sistematizacije

Nekoliko stotina radnika Željeznica Republike Srpske (ŽRS) okupilo se danas na protestu u Doboju.

Uz transparente s natpisom "Ne damo naša prava", "Hoćemo da radimo", "Lopovi"..., te uz zvižduke, protestnom šetnjom od željezničke stanice do uprave ŽRS-a u Doboju, iskazat će nezadovoljstvo zbog neisplaćenih plata, dugovanja po osnovu naknada te zbog nove sistematizacije u tom "javnom gubitašu", kao i zbog neisplaćivanja izvršnih presuda.



Svih šest sindikata stalo je iza današnje protestne šetnje. Svoje zahtjeve predat će upravi ŽRS-a, a najavljeno je da će nekolicina radnika poderati izvršne sudske presude kao znak nezadovoljstva jer ne mogu da naplate presuđeno.



Predsjednik Sindikata željezničara Milijan Marković pojasnio je ranije da cilj protesta nije nanošenje štete preduzeću, već da skrenu pažnju da se ŽRS nalazi u situaciji u kojoj se ništa ne rješava.



I predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti ŽRS-a Zlatko Marin precizirao je da su njihovi zahtjevi da se isplate neisplaćene plaće, topli obrok i naknade za prijevoz te da se ne primjenjuje nova sistematizacija radnih mjesta, dok se ne napravi program zbrinjavanja eventualnog viška radnika.



Traže i da uprava preduzeća ispoštuje isplatu izvršnih presuda, kao i da se pod hitno preispita odgovornost i pokrene smjena odgovornih za teško stanje u ŽRS-u.



Ukoliko se ne ispune ovi zahtjevi, spremni su, kaže, i na štrajk upozorenja, pa i štrak glađu.



Primjenom novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji, predviđeno je da se s trenutno 3.101 radnika u ŽRS-u ovaj broj smanji za 326 izvršilaca, odnosno na 2.775 zaposlenih.



Procjenjuje se da bi do kraja godine prestala potreba za angažovanjem oko 500 radnika, što će, po riječima direktora Dragana Savanovića, dovesti do uštede samo na troškovima zarada oko 10 miliona KM na godišnjem nivou.



Oko 2.000 zaposlenih u ŽRS, koji su ranije tužili preduzeće zbog umanjenog toplog obroka, a iako su dobili spor, nisu naplatili dugovanja veća od 14 miliona KM.



Resorni ministar Neđo Trninić smatra da protesti u Doboju nisu opravdani.



Ističe da proces restrukturiranja ŽRS-a još nije ni počeo, ali da će u dogovoru sa zaposlenima naći najbolje rješenje za sistematizaciju i isplatu otpremnina onima koji ostanu bez posla.



"Sva dugovanja prema radnicima će biti izmirena prije početka restrukturisanja ŽRS-a, uz pomoć Svjetske banke, što je i predviđeno Reformskom agendom", naveo je ranije Trninić.



Za vrijeme današnje mirne protestne šetnje neće biti obustave rada.