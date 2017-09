Radnici Željezare Zenica danas su održali mirne proteste ispred hotela "Internacional" i zgrade direkcije gdje su tražili svoja prava nakon što im nije isplaćeno devet plaća, a za pojedine radnike radni staž nije uvezan po 16 godina.

Radnici Željezare Zenica danas su održali mirne proteste ispred hotela "Internacional" i zgrade direkcije gdje su tražili svoja prava nakon što im nije isplaćeno devet plaća, a za pojedine radnike radni staž nije uvezan po 16 godina.

Nekoliko desetina radnika okupilo se danas ispred direkcije zeničke Željezare gdje su po ko zna koji put od generalnog direktora Safeta Berbića tražili objašnjenje zbog čega se nalaze u situaciji kada mjesecima rade bez plaća i uvezanog radnog staža.



Jedan od radnika koji je danas prisustvovao mirnom protestnom skupu je i Šaban Selimović koji 34 godine radi u zeničkoj Željezari, a 16 godina mu nije uplaćen radni staž.



"Moje kolege i ja smo ovdje se okupili jer godinama ispaštamo. Mi obezbjeđujemo hranu za Mittal, ali i tu smo dobili naznake da bi trebalo doći do prekida ugovora 3. oktobra. Mnogi su danas ovdje došli na okupljanje, a ne mogu se kući vratiti jer nemaju ni 1 KM u džepu", izjavio je Selimović.



Dodao je da Željezara postoji 120 godina i da neće dozvoliti njeno ukidanje te su tražili od države da im kaže šta je s njihovom imovinom koju su izgradili svojim novcima širom Jugoslavije.



Zamjenik predsjednika Sindikata Željezare Zenica Avdija Halilović je istakao da od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine traže konkretna rješenja.



"Federalna vlada mora odrediti šta će s ovom firmom. Hoće li je staviti u likvidaciju ili će popraviti njeno stanje. Mi smo svoje zahtjevi rekli, ali Federalna vlada se mora uključiit u rješavanje ovog problema jer radnici više ne mogu ni na posao dolaziti, a naš najveći izvor finansiranja je u kuhinji Mittala koja bi se trebala ugasiti", kazao je Halilović.



Generalni direktor Željezare Zenica Safet Berbić je kazao kako je potrebna pomoć Vlade Federacije BiH.



"Kada su računi firme blokirani, radnicima se ne mogu isplaćivati plate, kao ni ono što ide dobavljačima. Jedino što možemo plaćati su javni prihodi ili nešto što je nužno za poslovanje, ali ni banke nam to više ne dozvoljavaju. Nadamo se da će se u skorije vrijeme riješiti naši problemi", izjavio je Berbić u razgovoru za Klix.ba.



Odluka o Ugovoru Željezare Zenica i ArcelorMittal o kuhinji i pripremanju hrane za radnike trebala bi biti konačna do 3. oktobra, a radnici su istakli da bi to bila najveća šteta za firmu koja se nalazi u velikim problemima.