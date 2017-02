Ogorčeni radnici Željezare Zenica protestuju ispred zgrade Vlade Federacije BiH. Poručili su kako ne mogu više čekati i da nemaju strpljenja jer su njihova radnička prava mjesecima i godinama ugrožena.

Ogorčeni radnici Željezare Zenica protestuju ispred zgrade Vlade Federacije BiH. Poručili su kako ne mogu više čekati i da nemaju strpljenja jer su njihova radnička prava mjesecima i godinama ugrožena.

Od 2000. godine staž im nije uplaćivan, plate su mizerne i kasne sada više od pola godine. Radnici su ovaj put odlučni da neće otići dok ova situacija ne bude riješena. Blokirali su i ulicu Alipašina pa je saobraćaj obustavljen."Za 1,3 godine održano je 13 sastanaka s Vladom FBiH. Ljudi koji su pregovarali s nama su se oglušili na zahtjeve radnika. Nije planirana blokada ceste, ali je do toga došlo. Ne idemo odavde, čekamo gospodina Novalića da s Poreznom upravom FBiH konačno riješi status radnika Željezare Zenica", rekao je Bajro Melez, predsjednik Sindikata metalaca FBiH.Uprkos obećanjima koja su data predstavnicima sva tri nivoa sindikata i najavama o interventnoj pomoći Željezari Zenica od 250.000 do 300.000 KM, problem Željezare nije razmatran na sjednici Vlade."Prilikom prodaje BH Steela i pretvaranja u Mital, Vlada je preuzela 50 miliona KM koje je trebala dobiti Željezara. Rekli su nam da nećemo ostati uskraćeni. Vlada je prema ugovoru bila dužna da penzioniše radnika, ali ona to nije radila, već Željezara retroaktivno dok je mogla. Sada je donesena odluka da se mora plaćati sve odjednom i ne može niko u penziju, a Željezara je dovedena u kolaps. Porezna je stavila šapu na svu imovinu Porezne", rekao je Mehmed Fetić, jedan od 150 radnika.Istakao je kako su polovinu plate, tj. 250 KM, dobili u julu, a da im 15 godina nije uplaćen radni staž."Odavde se ne mičemo dok ne bude riješeno ovo pitanje. Ova vlada vrši egzodus. Ovo je ubijanje 500 ljudi bez noža i metka", kazao je Fetić.Radnici Željezare traže da se, kako je i dogovoreno prije mjesec dana, osiguraju finansijska sredstva za likvidnost Društva te da se, uz odgovarajuću odluku, skine hipoteka Poreske uprave s nekoliko objekata u vlasništvu Željezare, uključujući i hotel "Internacional", čime bi bila osigurana prodaja te imovine u maloj privatizaciji.