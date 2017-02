Radnici Željezare i dalje pred zgradom Vlade FBiH: Nemamo šta jesti, ostajemo do ponedjeljka

Radnici Željezare Zenica još uvijek protestuju ispred zgrade Vlade FBiH. Predstavnici su ušli u zgradu Vlade FBiH prije dva sata, ali ništa konkretno nije postignuto. Nadležni federalni i kantonalni ministri predložili su da se održi zajednički sastanak u ponedjeljak, 27. februara, u Zenici.

Foto: Klix.ba

Kako su rekli radnicima, predloženo je da se sljedećeg ponedjeljka sastanu premijer FBiH, ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Nermin Džindić, direktor Porezne uprave FBiH, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK, direktor Federalne agencije za privatizaciju te sindikat, nadzorni i upravni odbor Željezare Zenica.



"Na sastanku će se razmatrati hitno ostvarenje uvjeta da se za Željezaru iznađu interventna sredstva za vraćanje likvidnosti te iznalaženje načina za skidanje hipoteke s dijela Željezare radi prodaje. Ove prijedloge je parafirao ministar Džidić", rekao je predstavnik radnika.



Ipak, radnici nisu to prihvatili. Istakli su kako su i prošli put na isti način prevareni.



"Obećali su nam na sastanku sve i ništa nije riješeno. Mi do ponedjeljka nemamo šta jesti. Premijer sve to može riješiti i telefonskim pozivom", kazali su radnici.



Poručili su da će čekati premijera Fadila Novalića te da se neće pomjeriti s ceste dok njihova situacija ne bude riješena.