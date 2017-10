Radnici "Vitezita" iz Viteza jutros su u 8 sati pješke krenuli prema zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje će tražiti uvezivanje radnog staža za 19 radnika ovog preduzeća.

Izmoreni, bez pratnje policije i bolesni radnici Vitezita su oko 11:30 sati stigli do petlje u Lašvi odakle će se dalje uputiti prema Sarajevu. Iz Viteza jutros nisu imali policijsku pratnju, a policijska patrola Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona dočekala ih je u Lašvi.Predsjednik Sindikata radnika "Vitezita" Safet Sivro je kazao da je svjestan opasnosti koje vrebaju kretanjem magistralnim putem, ali da su radnici izrazito željeli da pješke dođu pred zgradu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i traže svoja prava."Obraćali smo se kantonu i nekim ljudima da nam pomognu koliko mogu, ali niko nam nije htio pomoći. Ovi ljudi nemaju novca, jedan skuplja limenke od Ahmića kako bi sebi kafu platio ili nešto pojeo. Pronalaze neke načine da žive i tako je od 1993. godine do danas", govori Sivro.U koloni od 23 osobe nalazi se 19 radnika koji su stekli sve uslove za penziju, ali zbog neuvezivanja radnog staža nemaju od čega normalno ni živjeti, a kamo li kupovati lijekove."Mi ovdje u koloni imamo pet osoba koje boluju od šećera, imamo ljude koji su se nedavno operisali i one koji nemaju dobro srce. Dokle ćemo izdržati vidjet ćemo, ali naš je cilj doći pred zgradu Vlade gdje ćemo u naredna dva dana pokušati riješiti naš problem, a ako to ne uspijemo, dovest ćemo i svoje porodice", dodaje Sivro.Cilj radnika je večeras stići do Visokog kako bi dobili potrebnu medicinsku pomoć, a sutra navečer da već budu u Sarajevu. Siti obećanja i izbjegavanja rješenja problema, odlučili su uprkos svim rizicima doći na noge nadležnima koji su trebali riješiti njihov problem.U koloni oštećenih radnika je i 64-godišnja Mirsada Arnautović koja je kroz suze govorila o svojim problemima i problemima njenih kolega."Od 1993. godine sam u Sindikatu, ali nikad ništa nismo ostvarili. Ostarila sam čekajući penziju, muž mi je imao operaciju i jedino od čega živimo je njegova penzija. Da toga nema, Bog zna šta bi bilo. Dijete mi je nedavno preminulo i ni sami više ne znamo šta reći niti šta uraditi", izjavila je Arnautović.Radnike Vitezita niko od nadležnih nije kontaktirao, a mjesecima im je obećavan sastanak s nadležnim ministrima koji trebaju riješiti njihove probleme. Izmoreni, izgladnjeli i bolesni nastavit će svoj put prema Sarajevu gdje će ostati do ispunjenja zahtjeva uvezivanja radnog staža.