Radnici u javnim ustanovama sve više idu na lažna bolovanja zbog stresa na poslu, odmora, krečenja kuće...

Foto: Pixabay

Radnici državnih institucija posljednjih godina sve više neopravdano odlaze na bolovanje. Tako, na primjer, zbog nezadovoljstva i stresa na poslu, produženih godišnjih odmora ili uređenja kuće mnogi vrše pritisak na ljekare da im otvore bolovanje, što najviše finansijski opterećuje kantonalne zavode za zdravstveno osiguranje.

