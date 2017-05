Radnici Turističke zajednice KS sutra izlaze na ulice, čekaju plaće od januara

Protesti će se održati ispred zgrade KS (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Obespravljeni radnici Turističke zajednice Kantona Sarajevo od sutra će protestovati ispred zgrade Kantona Sarajevo (KS) te obje turističke zajednice KS s ciljem rješavanja njihovog radno-pravnog statusa.

Obespravljeni radnici Turističke zajednice Kantona Sarajevo od sutra će protestovati ispred zgrade Kantona Sarajevo (KS) te obje turističke zajednice KS s ciljem rješavanja njihovog radno-pravnog statusa.

Kako su najavili, protesti će trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva, a održavat će se od 10 do 12 sati ispred zgrade KS i od 12 do 14 sati ispred obje Turističke zajednice KS u ulici Branilaca Sarajeva.



Radnicima Turističke zajednice KS od januara ove godine nisu uplaćene plaće, naknade za prijevoz i topli obrok.



"Ugrožena je naša egzistencija i pravo na zdravstvenu zaštitu. Pozivamo vas da prisustvujete protestima", kazali su radnici Turističke zajednice KS.