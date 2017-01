Pogoni dioničkog društva za proizvodnju, montažu i promet čeličnih konstrukcija i opreme Metalno Zenica od decembra 2015. godine miruju. Mašine na kojima su se izrađivali komadi po evropskim standardima danas su ugašene, a 133 radnika duže od godinu dana se bori da pokrene proizvodnju.

