Grupa nekadašnjih, sada obespravljenih, radnika gračaničke Fabrike obuće Fortuna jutros je blokirala ulaznu kapiju u ovom preduzeću, čime su zabranili ulazak blizu 600 uposlenika novoosnovanih kompanija Fortob, Fortunatto i Fortex.

Zbog nagomilanih dugovanja prošle godine je u Fortuni proglašen stečaj, a radnici su sa više od 15 godina neuvezanog radnog staža otišli na evidenciju Zavoda za zapošljavanje TK.



Ali, na ovome priča nije završila.



U julu ove godine u velikoj policijskoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova TK direktor Fortune Safet Pjanić skupa sa još nekoliko osoba je uhapšen zbog krivičnih djela organizovanog kriminala, zloupotrebe položaja ili ovlasti u privrednom poslovanju te nesavjesnog rada u službi.



Pjanić je osumnjičen da je oformio grupu uz pomoć koje su osnivane paralelne vezane firme pod okriljem Fortune, odnosno Fortob, Fortunatto i Fortex.



Sav posao iz Fortune prebacivan je u novoosnovane firme, čime je gračaničkoj fabrici obuće nanesena višemilionska šteta, a članovi grupe su sebi na ovakav način ostvarili finansijsku korist.



Ovako je spomenuta grupa pribavila višemilionsku imovinsku korist za firme, a uz to su nanosili stalnu štetu i gubitke u poslovanju Fortuni.



Kako je ranije objašnjeno iz Tužilaštva TK, to su radili na način da su zaključivali poslovne ugovore sa svim ranijim inozemnim kupcima koje je imala Fortuna.



Isto tako su određene ljudske, materijalne i druge kapacitete, poput opreme i prostora, unajmljivali od Fortune po nerealnim i neopravdano niskim naknadama.



Na taj način su štetu nanosili Fortuni, a sebi pribavljali imovinsku korist.



Pored Pjanića, u ovoj akciji su uhapšeni još i finansijski direktor i član uprave firme Husein Nurikić, knjigovođa preduzeća Alija Nurikić, trenutni direktor Fortexa i uposlenik Fortune Redžo Delimehić, direktor firme Fortunatto Bakir Pjanić, direktor firme Fortob i član uprave Fortune Ibrahim Muharemović te stečajni upravnik Muhamed Hadžić koji je odmah pušten.



Također, na slobodu su pušteni i Muharemvić i Pjanić, dok je ostalima određen pritvor u kojem se i danas nalaze.



Radnici koji su se danas okupili ispred kapije svog nekadašnjeg preduzeća ističu da od stečajnog upravnika i sudije traže pokretanje proizvodnje u Fortuni u stečaju.



"Naš bivši direktor je osnivanjem novih firmi prisvojio naše radnike, kupce i sve ostalo što je išlo uz to. Dakle, mogućnost za opstanak Fortune postoji, samo to ne žele stečajni sudija i upravnik te svi ostali nadležni", kazala je za Klix.ba Najila Mujaković, radnica koja je u Fortuni provela 32 godine.



Kako je istakla, radnicima također nije uvezano 19 godina radnog staža, a za vrijeme koje su proveli na svojim radnim mjesima plata koja im je isplaćivana prikazivana je kao topli obrok u iznosu do 200 do 300 konvertibilnih maraka.



"Nad nama je učinjena nepravda. Veliki broj radnika ne može otići u penziju zbog neuvezanog radnog staža. Mnogi od njih nemaju ni od čega da žive. Više nikome ne vjerujemo – državi, stečajnom sudiji i upravniku. Moramo vratiti sve radnike u Fortunu koju su kriminalci oteli od radnika", potcrtala je Mujkanović, istaknuvši da je jednoj od radnica tokom jutrošnje blokade i pozlilo te joj je ukazana pomoć.



Radnici ove gračaničke fabrike nerijetko su ukazivali na kršenje radničkih prava i teške uslove u kojima su radili.