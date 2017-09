Radnici Agencije za bankarstvo uživaju u FBiH: Plaća 3.170 KM, 3.233 KM za stan, 150 KM za dječije paketiće

Foto: Arhiv/Klix.ba

Prosječna plaća u Agenciji za bankarstvo (FBA) Federacije BiH, koja je prije samo nekoliko mjeseci poručila kako građane ne trebaju interesovati plaće njihovih uposlenika, iznosi nevjerovatnih 3.170 KM. Da uposlenici FBA uživaju u životu u BiH pokazuju podaci o silnim novcima koji se pored plaće uplaćuju na njihove račune.

