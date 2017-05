Rad sudskih vještaka: Između nestručnosti tužilaca i neodgovornosti ministarstva

Podizanje optužnica propraćenih spektakularnim akcijama sve češće "pada u vodu", zbog čega su reagovali i predstavnici međunarodnih organizacija u BiH. To dovodi do sve većeg jaza između predstavnika pravosudnog sistema, zbog čega je, uz ostalo, kompromitovan i rad sudskih vještaka.

Podizanje optužnica propraćenih spektakularnim akcijama sve češće "pada u vodu", zbog čega su reagovali i predstavnici međunarodnih organizacija u BiH. To dovodi do sve većeg jaza između predstavnika pravosudnog sistema, zbog čega je, uz ostalo, kompromitovan i rad sudskih vještaka.