Puljić: San koji sam snivao prije referenduma nije se ostvario

Foto: Arhiv/Klix.ba

Vrhbosanski kardinal, monsinjor Vinko Puljić prisjetio se za BHRT referendumskog vremena, te rekao kako se tada radovao da dolazi vrijeme demokracije. Ni u snu se nije nadao tako krvavom ishodu izjašnjavanja građana o nezavisnosti.

Kardinal Vinko Puljić se, povodom Dana nezavisnosti BiH, prisjetio perioda iz 1992. godine, navodeći da se radovao da dolazi vrijeme demokracije, jer je smatrao da će Bosna i Hercegovina postati država jednakih prava za sve.



"Ja sam se radovao da dolazi vrijeme demokracije, barem sam sanjao da dolazi, a u demokratskom sustavu je razumljivo da, ako se nešto predloži narodu, da to narod demokratski i odluči. Ja nisam narodu rekao za što će glasati, nego upravo to da ima mogućnost glasovanjem odlučiti ostati u bivšoj državi ili se odvojiti i postati samostalni, što nam Ustav dozvoljava i omogućava. I ja sam pozvao narod da se izjasni, da odluči, jer ta odluka je punovažna za budućnost žitelja ove zemlje. I zato sam pozvao i bilo mi je stalo da se narod izjasni, jer je demokratski potez vrlo važan", kazao je za BHRT kardinal Puljić.



On danas, sjećajući se izjašnjavanja o nezavisnosti, kaže kako je početkom 1992. godine smatrao da će BiH postati država jednakih prava za sve. Nažalost, kako kaže, taj mu se san nije ostvario, jer su se u procese u BiH uključili oni na čijoj je strani bio argument sile.



"Nisam mogao ni nazirati da će oni koji imaju vojsku, koji imaju novce, jer su sve novce bivše države uzurpirali, koji su imali strukturu, imali su međunarodnu zajednicu iza sebe, da će biti vrlo neugodni u svojim potezima. Posebno što su time htjeli sačuvati ono što su imali do tada, a to je premoć nad drugima. I to je ta negativna nota koja je izazvala da ljudi se brane. I razumljivo, u tome je negativno bilo koliko je ljudi stradalo, ali negativno je što je međunarodna zajednica presporo reagirala, a također, problem je i što se oni koji su imali i novce i vojsku i oružje, nisu obazirali se na ljude, nego na političke opcije", istakao je Vrhbosanski nadbiskup, kardinal Vinko Puljić.



Jedini kardinal iz Bosne i Hercegovine smatra da bi, zbog političkih razloga, rat u BiH izbio i da nije bilo referenduma, tog demokratskog opredjeljenja građana.



"Kreatori rata, možda bi oni rat započeli i bez referenduma. Jer je tada bio cilj ovladati prostorima i na neki način stvoriti svoje prostore. To se vidjelo, bilo da se radi o Hrvatskoj, bilo da se radi o Bosni i Hercegovini ili drugim zemljama. Cilj je bio zaposjesti prostore, a onda je taktika bila etničko čišćenje koje je međunarodna zajednica nažalost ozakonila. Teško je sada govoriti retrospektivno, jer tada smo razmišljali da će se jednog dana demokracija ostvariti. Nažalost, vidimo da se demokracija nije mogla ostvariti, jer je zaigrao jedan interes, bilo domaćih, bilo međunarodnih čimbenika, koji su gledali svoje interese, a u tome je jako puno kriminal cvjetao. Nažalost, njega nismo ni do danas iskorjenili, jer nije stvorena zakonita vlast, odnosno vladavina pravednih zakona, a onda cvjeta, jasno, i korupcija i kriminal", poentirao je kardinal Puljić.



Smatra da u Bosni i Hercegovini može biti kvalitetnog života za sve njene građane, ukoliko bi bila formirana vlast koja će omogućiti jednaka prava za svaki narod i svaku osobu, koja će svakoj vjerskoj zajednici omogućiti da ima sigurnost za svoj vlastiti identitet, da zna da neće biti preglasavana, da neće biti ignorirana, da neće biti iskorištavana, nego će biti storeni uvjeti da svi zajednički grade zajedničku kuću, Bosnu i Hercegovinu.



"Međutim, ovdje se sada stvorila jedna klima, u kojoj BiH svi zovemo zajedničkom kućom, a svako je iscrpljuje na svoj način i ona se iznutra urušava. I oni koji to čine ne snose odgovornost", rekao je Vrhbosanski nadbiskup, kardinal Vinko Puljić.