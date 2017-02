Ptičija gripa u Prijedoru: Na zaraženom imanju izvršeno uništavanje ptica, sumnja se na H5N8

Veterinarski fakultet u Sarajevu potvrdio je u petak prisustvo virusa visoko patogene influence ptica, podtip H5 u jednom domaćinstvu sa ekstenzivnim držanjem domaće peradi u naselju Tukovi, na području grada Prijedor.

Foto: EPA

Veterinarski fakultet u Sarajevu potvrdio je u petak prisustvo virusa visoko patogene influence ptica, podtip H5 u jednom domaćinstvu sa ekstenzivnim držanjem domaće peradi u naselju Tukovi, na području grada Prijedor.

"Sva nadležna tijela su odmah obaviještena i održan je hitni sastanak predstavnika Kancelarije za veterinarstvo BiH, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Uprave za inspekcijske poslove RS i Veterinarskog instituta RS 'Dr Vaso Butozan' u Banja Luci. Na sastanku je dogovoreno da se hitno pozove krizni štab grada Prijedora i formira grupa lokalnog centra za kontrolu bolesti koja će biti zadužena za koordinaciju provođenja mjera na terenu. U skladu sa odredbama Pravilnika o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (Sl.glasnik BiH, broj 35/10) dogovoreno je hitno provođenje propisanih mjera, uključujući proglašavanje zaraženog i ugroženog područja, zabranu kretanja i držanja peradi na otvorenom, popis imanja i mjere nadzora“, stoji u saopćenju Kancelarije za veterinarstvo pri Ministarstvu za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH.



Kako stoji u saopćenju, odmah po održavanju sastanka sa lokalnim kriznim štabom grada Prijedora pristupilo se sanaciji žarišta, pri čemu je izvršena depopulacija peradi na zaraženom imanju, uklanjanje leševa uginule peradi i provođenje mjera dezinfekcije.



Također, u toku je laboratorijska dijagnostika za utvrđivanje podtipa N virusa. Predpostavlja se da se radi o istom podtipu koji se u proteklom periodu javlja na području cijele Evrope, odnosno H5N8, koji do sada nije izazivao obolijevanje ljudi, međutim do konačne laboratorijske potvrde nije moguće sa sigurnošću potvrditi ovu informaciju.



"Virus je utvrđen kod domaćih koka u zaraženom domaćinstvu, a prilikom provođenja mjera sanacije žarišta, odnosno depopulacije, uzeti su uzorci i od drugih vrsta peradi koji su proslijeđeni u laboratoriju. U skladu sa do sada prikupljenim informacijama bolest je najvjerovatnije unesena kontaktom sa divljim migratornim pticama. Povoljna informacija je da u zoni zaraženog i ugroženog područja nema velikih komercijalnih farmi peradi.



Iako je Kancelarija za veterinarstvo BiH već apelovala putem medija da svi vlasnici peradi pojačaju na svojim imanjima provođenje biosigurnosnih mjera i spriječe kontakt divljih i domaćih ptica, još jednom koristimo priliku da istaknemo značaj provođenja ovih preventivnih mjera", kaže se u saopćenju.



Kancelarija za veterinarstvo BiH javlja da će nadležna tijela nastaviti sa provođenjem propisanih mjera na zaraženom i ugroženom području u narednom periodu, odnosno najmanje 30 dana od zadnjeg slučaja nakon što su provedene sve mjere na zaraženom imanju