Plato Kulturno-sportskog centra Mladost u Visokom postao je centar ove bh. općine jer se prvi put na njemu obilježavaju praznici. Manifestacija pod nazivom Visočke zimske radosti trajat će do 15. februara.

Visočaci prvi put imaju priliku klizati na ledenoj plohi od 375 metara kvadratnih koja je postavljena na ovom platou, a okolo se nalaze kućice koje nude šaroliku ponudu slatkiša, čajeva, igračaka, suvenira i novogodišnjih poklona. U okviru Visočkih zimskih radosti otvoren je i pub u kojem se posjetioci mogu zagrijati pijući tople napitke.



Tokom ove manifestacije održat će se različite aktivnosti u kojima učestvuju osnovne škole, klubovi brzog i umjetničkog klizanja, hokejaši te razne kulturno-umjetničke organizacije koje će doprinijeti ovoj zimskoj čaroliji.



Dječica su oduševljena i klizalište je premalo za sve one koji žele klizati. Nakon nastave trče na mjesto održavanja Visočkih zimskih radosti, a prostorom odjekuju smijeh i graja. Jedan sat klizanja košta simboličnih 1 KM, kao i iznajmljivanje klizaljki.



Svi stanovnici Visokog saglasni su u jednom, da je ova manifestacija zaista donijela zimsku radost te prazničnu atmosferu u grad.



Klizalište i kućice su otvoreni svakim radnim danom od 14 do 22 sata, a nedjeljom od 11 do 23 sata.



Posebnu radost osjetila su djeca s poteškoćama u razvoju koja su korisnici Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe Visoko za koje je u ovom prostoru organizovana posebna zabava koju je pripremila grupa predškolskog uzrasta iz Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko. Dječicu je posjetio Djeda Mraz koji im je podijelio paketiće.



Glavni organizator manifestacije Visočke zimske radosti je Općina Visoko uz pomoć privrednih subjekata ovog grada.