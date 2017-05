U parku između zgrade Kantona Sarajevo i zgrade Predsjedništva BiH u Sarajevu organizovan je protestni skup u povodu uskraćivanja prava na javno okupljanje i protiv nasilja nad LGBTI osobama. Ispred zgrade Kantona Sarajevo je veliki broj pripadnika srajevske policije koji će osiguravati skup.

Sarajevski otvoreni centar (SOC) je otkazao protestni marš LGBT osoba i aktivista koji se bore za njihova prava, a koji se trebao održati danas.Skup je otkazan jer aktivisti SOC-a još nisu dobili dozvolu Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo da marširaju od Vječne vatre do zgrade Parlamentarne skupštine u Sarajevu.Kako je navedeno u pozivu na protestni marš koji je trebao biti održan danas, tokom 2016. i početkom 2017. godine SOC je zabilježio više od 25 slučajeva krivičnih djela počinjenih iz mržnje, motivisanih seksualnom orijentacijom ili rodnim identitetom, a reakcije nadležnih institucija ili su izostale ili su bile neadekvatne.Emina Bošnjak, izvršna direktorica SOC-a, kazala je da se dozvolu tražili mjesec dana prije od Ministarstva saobraćaja s obzirom da bi se zbog marša blokirao saobraćaj na 30 minuta. SOC je kao organizator bio zadužen da obavijesti javnost o blokadi 48 sati ranije, ali su rješenje od Ministarstva dobili 11. maja u 16 sati."To je bilo prekasno za ozbiljnu organizaciju događaja koji nosi visok rizik jer se tiče prava LGBTI osoba. Zato danas ne marširamo već držimo protestni skup ispred MUP-a KS, Vlade i Skupštine KS kako bismo poručili da nasilje na d LGBTI osobama nije normalno", kazala je Bošnjak.Koordinatorica programa SOC Lejla Huremović kazala je kako ljudi u BiH trebaju znati da nasilje nad LGBTI osobama u našoj zemlji nije nešto apstraktno već da se dešava svaki dan."Gađaju nas kamenjem, pljuju, tuku naše prijatelje, a roditelji nas zatvaraju ili izbacuju iz kuća. To je realnost. Ovo društvo je još homofobično i ne smijemo se opustiti. Tu smo da se borimo za prava i LGBTI osoba koje zbog straha nisu danas smjele izaći i za sve one koji žele bolje društvo. Odluka Ministarstva saobraćaja KS je ogledalo naših vlasti koje još nisu spremne stati iza nasilja i prava LGBTI osoba", kazala je Huremović.Istakla je kako napadi ne LGBTI osobe budu prijavljeni, ali da na prijave nema odgovora.SOC je pozvao LGBT osobe i aktiviste koji se bore za njihova prava da im se, umjesto marša, pridruže danas ispred zgrade KS na mirnom okupljanju.