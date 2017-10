Prigodnim programom upriličenim u sarajevskoj zgradi Akademije likovne umjetnosti, koja je prvobitno i izgrađena kao evanđelitska-luteranska crkva, večeras je Protestantska crkva svečano obilježila veliki jubilej 500 godina reformacije.

Pastor sarajevske Evanđeoske crkve Saša Nikolinović ocijenio je da je događaj koji se dogodio 31. oktobra 1517. godine kada je Martin Luther izvjesio na javnu raspravu svojih 95 teza o oprostima, dogmama i uređenju crkve, promijenio historiju i sudbinu Evrope, a i danas ima uticaj kroz mnogobrojne crkve.



Naveo je da je reformacija oslobodila, na neki način, pokret za ljudska prava, jer je u to vrijeme stanovništvo bilo pod pritiskom manipulativnih struktura Crkve, Svetog Rimskog carstva i feudalnog sistema te je Reformacija došla kao tračak nade u život.



"Tada je otvorena mogućnost da čovjek ima direktan odnos s Bogom, a ne preko posrednika i svećenika koji su ponekad zloupotrebljavali istinu Svetoga pisma i držali je u tajnosti. Kada se manipulira istinom to nikad nije dobro, ali ona nađe svoj put do onih zbog kojih postoji", kazao je.



Stoga pastor Nikolinović naglašava da su se zbog Martina Luthera, koji je preveo Bibliju na njemački s latinskog jezika, otvorila vrata za promjenu, postalo je moguće čitati Božje riječi sam za sebe što je i pokrenulo proces protestantske reformacije.



"Tome dugujemo današnju slobodarsku Evropu. Ako govorimo o nekim slobodama civiliziranog svijeta onda dio toga dugujemo reformatorima prije 500 godina", stav je pastora Nikolinovića, koji je dodao da je ovo ipak manjinska vjerska zajednica u Bosni i Hercegovini, ali koja nastoji doprinijeti dobrobiti bh. društva.



Jedan od govornika večeras bio je i Stephen Goodwin koji u BiH dolazi još od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma prvobitno kao dio humanitarnih timova, ali njegov fokus je bio na izgradnji mira kroz interakciju s vjerskim zajednicama o čemu je i napisao doktorsku disertaciju.



Bazirao se na religiju kao faktor pomirenja, a podsjećajući da je religija bila dio konflikta u BiH devedesetih godina prošlog vijeka, smatrao je da je nakon toga postavljeno pitanje kako religija i vjerski dužnosnici učestvuju u izgradnji mira, dodajući da danas postoji mnogo interakcije među vjerskim zajednicama u BiH koje rade na izgradnji mira.



"Ovih 500 godina predstavlja šta je Martin Luther uradio u Njemačkoj, ali bilo je i drugih reformista prije njega. Nažalost, historija je bila prilično krvava s mnogo konflikata, ali taj trenutak je važan u historiji jer je to promijenilo društvo", stav je Goodwina.



Pastor sarajevske Evanđeoske crkve Slavko Hadžić govorio je večeras o tome da promjena i obnova počinje od pojedinca jer je svaka velika promjena koja se dogodila u društvu uvijek krenula od jedne osobe, zato je večeras stavio naglasak na potrebu i neophodnost reformacije u životu svakog čovjeka.



Broj sljedbenika ove crkve u BiH je u porastu. Prije rata u BiH su bile dvije do tri crkve i oko stotinjak vjernika, a danas je u BiH 1.000 vjernika i ima 20 do 25 crkava. Crkva koja se nalazi na Dolac Malti dio je Evanđeoske crkve u BiH koja se sastoji od 12 lokalnih crkava u deset gradova BiH.



Ove crkve karakterizira ljubav prema Bogu, ljubav prema Bibliji, a vjeruju da je vrhunac objave Božje utjelovljenje u osobi Isusa Krista. Kroz mnoge humanitarne akcije, prema svojim mogućnostima, od rata pa do danas pomažu građane koji su u najtežem položaju u BiH.