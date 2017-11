Grupa građana iz Tuzle koji su kupci stanova i poslovnih prostora u stambeno-poslovnom objektu (SPO) "15. maj" u naselju Brčanska Malta danas su organizovali mirni protest pred zgradom Gradske uprave Tuzle i sjedišta Tužilaštva Tuzlanskog kantona. Na ovaj način još jednom su pozvali nadležne da riješe njihovu desetogodišnju agoniju kojoj se još uvijek ne nazire kraj.

Grupa građana iz Tuzle koji su kupci stanova i poslovnih prostora u stambeno-poslovnom objektu (SPO) "15. maj" u naselju Brčanska Malta danas su organizovali mirni protest pred zgradom Gradske uprave Tuzle i sjedišta Tužilaštva Tuzlanskog kantona. Na ovaj način još jednom su pozvali nadležne da riješe njihovu desetogodišnju agoniju kojoj se još uvijek ne nazire kraj.

Izgradnja objekta za koju su zaduženi Direkcija za izgradnju Tuzla i Građevinsko preduzeće Giprom je počela 2007. godine, a trebalo je da bude završena dvije godine kasnije.



Kupci su stanove i poslovne prostore uredno platili, a zakonsko pravo da u njih usele do danas nisu ostvarili, jer zgrada još uvijek nije završena, a samim tim ni uknjižena.



"Nažalost, mi smo primorani na ovakav čin, da protestima skrenemo pažnju na naš problem. Očigledno u institucijama sistema niko ne želi da čuje za naš problem te da ga riješi. Pozivam nadležne institucije, jer imaju dovoljno podataka, da poduzmu sve neophodne radnje i procesuiraju one koji su krivi za ovo stanje", kazao je Mirsad Šuvalić, predsjednik Udruženja građana SPO "15. maj", u kojem su okupljeni kupci stanova i poslovnih prostora u spomenutoj zgradi.



Pojasnio je i da je riječ o blizu 200 prevarenih kupaca stanova, poslovnih prostora i garaža.



"Taj objekt u izgradnji je koštao blizu šest miliona KM, a uplaćeno je 12 miliona maraka. Znači, objekt je apsolutno isplaćen u cjelini, plus 100-postotna zarada. To nije mala suma novca i trebalo bi da se zna gdje je to otišlo", naglašava Šuvalić.



Amir Srabović iz Tuzle jedan je od kupaca, a na useljenje u stan čeka već deceniju.



"Mi smo se nekoliko puta obraćali Tužilaštvu TK koje šuti. Ključeve smo samoinicijativno preuzeli i ušli u stanove ne bi li se desio kakav pomak, ali od toga nema još uvijek ništa", ističe Srabović.



U vrijeme kada je on kupio stan cijena kvadratnog metra bila je od 1.500 do 1.800 KM.



"Neki su davali novac u gotovini, a neki i dan danas vraćaju kredite i žive kao podstanari. U velikom smo očaju", naglašava on.



Azemina Hodžić već deset godina živi kao podstanar jer u svoj stan koji je kupila s porodicom ne može ući.



"Sve ovo je žalosno. Teško je da teže ne može biti. Novac smo uložili, a stana od 42 kvadratna metra nema nigdje. Sve vrijeme plaćamo kiriju i sada na kraju ko zna da li ćemo ikada dobiti ono što nam pripada", ogorčeno ističe Hodžić.



U povodu protestnog okupljanja kupaca stanova saopćenjem za javnost se oglasila i Gradska uprava Tuzle, u kojem je između ostalog navedeno da razumiju revolt prevarenih kupaca koji su potpisali ugovore s tadašnjom Direkcijom za izgradnju ili sa Simičić gradnjom, odnosno Građevisnkom firmom Giprom, dali novac, a nisu dobili stanove i poslovne prostore.



"Općina Tuzla je 2006. raspisala konkurs za dodjelu zemljišta za gradnju, Direkcija za izgradnju je sa svojim ortakom pobijedila najvišom ponuđenom cijenom od dva miliona i 50.000 KM i 2007. je izdato odobrenje za građenje. Nakon toga, Općina Tuzla, nema ništa s ugovorima koje su tadašnji direktor direkcije, vlasnik firme Simičić gradnja, odnosno Giprom, potpisivali međusobno i s kupcima. Direkcija, iako je jedan od njenih suosnivača Općina Tuzla, po zakonima i odlukama Ustavnog suda, samostalni je pravni subjekt koji isključivo svojom imovinom odgovara za svoje poslovanje", navedeno je u saopćenju.



Dalje se naglašava da kupce nije oštetila Općina Tuzla, nego oni s kojima su ugovore potpisali.



"Spomenute građevinske firme napravile su toliku 'petljavinu' da je za utvrđivanje činjenica potreban veliki ekspertni tim koji mjesecima ništa drugo ne bi trebao raditi, nego se, ni kriv, ni dužan, ni nadležan, ovim baviti. Žarište ovog problema leži u neispunjenju različitih ugovora, od Simičića, odnosno Giproma i direkcije", navodi se.



Istaknuto je i da su neki kupci nadležnom sudu tužili direkciju, Simičić gradnju, odnosno Giprom te da im je presuđena glavnica s velikom kamatom.



Iz Gradske uprave Tuzle također ističu i da odgovore na brojna pitanja nikada nisu dobili, kao i da će s namjerom da se pomogne kupcima biti organizovana tematska sjednica Gradskog vijeća koja je u pripremi.



"Gradska vlast će učiniti sve da pomogne prevarenim kupcima, pod uslovom da pri tome potpuno utvrdi istinu, ne prekrši zakon te da je zbog prljave kampanje i prikrivanja dokaza od pojedinaca, i samu ne prevare oni koji su prevarili kupce i možda čak upravljaju ovom kampanjom", zaključuje se u saopćenju.