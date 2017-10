Roditelji četvorice mladića koji su smrtno stradali prilikom obrušavanja veće količine zemlje na Površinskom kopu Dubrave, danas su održali mirne proteste pred zgradom Općinskog suda u Živinicama. Na ovo su se odlučili zbog činjenice da dvije i po godine nakon tragedije još uvijek niko nije odgovarao za ono što se desilo.

Podsjećamo, Alem Dedić, Reuf Alibašić, Adel Šehić i Edin Herić smrtno su stradali 21. februara 2015. godine, nakon što ih je žive zatrpao odron zemlje na Površinskom kopu rudnika Dubrave, a prilikom utovara uglja na traktore.



Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je u novembru 2015. godine donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv četiri odgovorne osobe na Površinskom kopu Dubrave, koji je u sastavu Rudnika mrkog ulja (RMU) Kreka u Tuzli.



Istraga je u februaru prošle godine proširena i na još dvije odgovorne osobe, jednu iz RMU Kreka u Tuzli i jednu iz Površinskog kopa Dubrave.



Optuženi su izvršni direktor za proizvodnju i održavanje u Rudniku uglja Kreka Suad Zonić, rukovodilac Površinskog kopa Dubrave Sakib Muhtarević, tehnički rukovodilac kopa Sakib Halilčević, rukovodilac službe za zaštitu na radu na kopu Asim Brčaninović, tehnički rukovodilac za bager, traku i klasirnicu na kopu Nedim Šljivić i tehnički rukovodilac za bager, traku i odlagač Mirad Delić.



Oni su osumnjičeni da su počinili teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine u sticaju s krivičnim djelom oštećenja zaštitnih naprava na radu, a vezano za spomenutu nesreću sa smrtnim ishodom.



U predistražnom postupku, a po naredbi tužilaštva, obavljena su i rudarska i geološka vještačenja na kopu, a u nalazima i mišljenjima vještaka utvrđene su određene nepravilnosti i odstupanja od pravila i propisa površinskog iskopavanja uglja.



Tokom današnjeg mirnog protesta Mirsad Herić, otac preminulog Edina kazao je da je ogorčen na rad Općinskog suda u Živinicama.



"Tri godine su na izmaku, a još uvijek se ništa ne dešava po pitanju rješavanja ovog predmeta. To je sramota. Izgubljena su četiri mlada života. Oni nisu sami otišli na kop da iskopavaju ugalj. Oni su ugalj koji rudničke mašine iskopaju kupovali i prodavali. To je bila čista prodaja uglja sa kojom su bili upoznati svi – od generalnog direktora rudnika pa do portira", tvrdi Herić.



Podsjetio je i da je u mjesecu februaru ove godine sudija koji je preuzeo slučaj i koji je trebao da zakaže glavno ročište iz Općinskog suda u Živinicama prebačen u Tuzlu.



Na mjesto tog sudije, kako je istakao, došao je novi, a nijedna rasprava do danas nije održana.



Okupljeni članovi porodica i danas su tvrdili da ovaj predmet još uvijek nije dobio svoj konačni epilog zbog pritisaka koje trpe predsjednik Općinskog suda Živinice Ibrahim Bubić i postupajući sudija u ovom slučaju.



S druge strane Bubić je negirao tvrdnju o pritiscima, istaknuvši da je glavni pretres u ovom predmetu zakazan za 8. novembar ove godine.



Naglasio je i da je u ovom slučaju 1. jula 2016. godine sudija za prethodno saslušanje uzeo izjavu od optuženih koji su se izjasnili da nisu krivi.



"Od tada do trenutka zakazivanja glavnog pretresa nije bilo službenih radnji u predmetu. Predmet je prvenstveno dobila sudinica koja je u vrijeme zakazivanja glavnog pretresa prešla u Kantonalni sud u Tuzli. Predmet je potom zadužila druga sudinica i odmah je po prioritetu stavljala predmete u rad", istakao je Bubić te dodao:



"Dakle, nikakvih pritisaka nema. Glavni razlog zbog kojih predmet ranije nije bio zakazan su objektivne, a ni u kojem slučaju subjektivne prirode. Nakon završetka glavnog pretresa sudiji sam naložio da najkasnije svako 10 dana zakazuje nove kako bi se ovaj predmet ekspresno završio."



Podsjetio je i da u Općinskom sudu Živinice na rješavanje čekaju i predmeti koji su stariji od ovog te da oni zbog manjka zaposlenih sudija još uvijek nisu okončani.



"Mi roditelje zaista razumijemo, ali moramo pratiti plan rješavanja predmeta", potcrtao je Bubić.