Izmjene i dopune Prostornog plana Kantona Sarajevo, prema riječima ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomira Lukića, okončane su i o njima bi se već u aprilu trabala izjašnjavati i Skupština KS.

Današnji sastanak o ovoj temi premijera KS Elmedina Konakovića i resornog ministra sa načelnicima sarajevskih općina i nosiocem izrade ovog plana Zavodom za planiranje razvoja KS finalizira dogovore i dodatno pojašnjava ponuđena rješenja, imajući u vidu značaj ovog dokumenta, kada je riječ o upravljanju i korištenju prostora kao važnog životnog resursa.



Kako je istakao ministar Lukić, na izmjenama ovog Plana radi se već šest godina. Uz zakonom propisana odobrenja federalnih ministarstava, pribavljena su i mišljenja općina tako da se došlo do konačnog izgleda ovog dokumenta. Vodilo se računa o različitim interesima, od onih koji su proistekli iz federalnih propisa, do onih koje imaju lokalne zajednice, kao i o funkcionalnim zajedničkim kantonalnim interesima, pogotovo kada je riječ o nesmetanom odvijanju javnih komunalnih funkcija.



Način izrade ovog Plana pretrpio je značajne izmjene u odnosu na još uvijek važeći plan iz 2006. godine.Tehnologija danas daje mogućnosti da se, u postojeći dokumet, inkorporiraju neka nova detaljnija rješenja, što do sada nije bio slučaj i to čini posebnu prednost u ovom i budućem planiranju.



"Ovaj prostorni plan je razdvojio četiri vrste zemljišta. Građevinsko, šumsko, poljoprivredno i vodozaštitne zone, što je bila njegova osnovna zadaća. Kroz druge propise ćemo definisati jasne namjene svakog od ovih područja, a kroz regulacione planove ćemo definisati precizno pozicioniranje u danom prostoru", istakao je ministar Lukić.



On je posebno pojasnio da je u tekstualnom dijelu Plana predviđeno da će svi elaborati, studije koje nastaju nakon usvojenog Prostornog plana automatski biti ugrađeni u postojeći Plan, saopćeno je iz Pres-službe KS-a.