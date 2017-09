Četiri godine zatvoreno je gradilište novog zatvora u Mostaru, jednog od potencijalno najsavremenijih i najsigurnijih na cijelom Balkanu. Za dovršetak objekta potrebno je 26 miliona KM, a najave kažu da bi Vlada Federacije u rebalansu budžeta za ovu godinu mogla osigurati sredstva za otvaranje radova na drugoj fazi.

"Projekat izgradnje novog zatvora u Jasenici je krenuo od 2008. godini i tad su odobrena prva sredstva. Planirano je da se objekat gradi u četiri faze, a obezbijeđena su sredstva samo za prvu fazu i ona je završena. Prva faza je obuhvatala projektovanje, gradnju zaštitnih zidova oko cijelog zatvora, zatvorenog tipa i poluotvorenog. Taj zatvor je projektovan, kao dva u jednom, nešto kao današnja Zenica, samo mnogo savremenije", priča nam Romeo Zelenika, direktor Kazneno-popravnog zatvora poluotvorenog tipa Mostar.



Plan za novi zatvor je da se u njega preseli sve ono što se nalazi u današnjem objektu u Šantićevoj ulici, a da na starom mjestu ostane samo pritvorska jedinica.



"Radovi su počeli 2011. i završili se 2013. godine i ta je faza koštala oko četiri miliona KM, izgrađeni su svi zaštitni zidovi, zaštitni kanal i tri pomoćna objekata "ugrubo", dovedene instalacije struje i vode. Po projektanskim cijenama za završetak cijelog objekta potrebno je još oko 26 miliona KM, predviđeno je da bi sve trebalo koštati oko 30 miliona KM. Procjena je da ako vlada objezbijedi sredstva da nam treba tri godine da završimo cijeli objekat", kaže nam direktor Zelenika, navodeći da postoje informacije kako je Vlada Federacije BiH napravila određene uštede te bi u rebalansu neka sredstva mogla biti usmjerena za novi početak radova.



Obezbijeđena sredstva bi poslužila za otvaranje druge faze koja obuhvata zatvor poluotvorenog tipa. Predviđeni kapacitet novog zatvora je 420 mjesta, od toga 200 u poluotvorenom tipu zatvora, 200 u zatvorenom tipu, a 20 u pritvorskoj jedinici, koja je isto predviđena, a koja se danas nalazi na Barama. Kapacitet današnjeg Kazneno-popravnog zatvora poluotvorenog tipa u Šantićevoj ulici je do 200 ljudi, a direktor kaže da objekat nikad nije bio prebukiran jer imaju dobru saradnju sa sudovima.



"Projekt novog zatvora rađen je uz poštivanje svih standarda, a posebno se vodila računa o sigurnosti. Kad se napravi, a napravit će se nekad sigurno, to će biti jedan od najsigurniji zatvora na Balkanu, čak će biti bolji i sigurniji od državnog koji se sada završava", kaže naš sagovornik.



Završetak novog objekta zatvora u Jasenici, na periferiji Mostara, riješilo bi cijeli niz problema koje uposlenici zatvora imaju danas u centru grada, objektu koji je građen u vrijeme Austro-ugarske.



"Naš danas najveći problem je položaj, to što smo u centru grada. Imamo problem ubacivanja droge, hladnog oružja ili mobitela preko ograde, preko zida, žice, u vrijeme dok su šetnje. To ni na koji način neće biti moguće u novom objektu", kaže nam Romeo Zelenika, pokazujući nam moderan projekat novog zatvora.



Problem mostarskog zatvora danas nije samo prekid gradnje novog, savremenog objekta već i nemogućnost primanja novih uposlenih. Ljudi odlaze u penziju, a mostarski zatvor ne dobija saglasnost za prijem novih radnika. Danas im nedostaje 17 uposlenih, čuvara, odgajatelja i ostalog osoblja te se na tom pokazatelju ne vidi da su zatvori po zakonu ustanove od posebnog državnog interesa.