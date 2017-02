Projekt studenata Mašinskog fakulteta u Sarajevu našao se među 50 najboljih u konkurenciji 250 prijava iz cijele Evrope.

U novembru 2016. godine holandska kompanija Ultimaker, jedna od vodećih kompanija za razvoj i proizvodnju 3D printera, u saradnji s Evropskom investicionom bankom raspisala je konkurs za dodjelu 50 njihovih najnovijh 3D printera "Ultimaker 2+" i "Ultimaker 3". Na konkurs su se mogle prijaviti osnovne, srednje škole i univerziteti iz cijele Evrope. Cilj projekta je bio da se predloži inoviranje nastavnog procesa upotrebom 3D printera te da se pronađu učitelji, nastavnici, profesori i njihovi učenici/studenti koji su strastveni u usvajanju i prenošenju znanja i unapređenju nastave.Na konkurs se prijavilo više od 250 obrazovnih institucija iz cijele Evrope, a među 50 najboljih uvršten je projekat studenata Mašinskog fakulteta u Sarajevu.Na ovaj način studenti su osvojili 3D printer "Ultimaker 3", koji se smatra jednim od najsavremenijih 3D printera tog tipa.Proglašenje pobjednika je održano na najvećem svjetskom događaju vezanom za edukacijske tehnologije, Bett Showu u Londonu 27.01.2017. godine. Listu pobjedika možete pogledati ovdje Studenti Mašinskog fakulteta u Sarajevu aplicirali su s projektom "Improvement of teaching 'How machines works' using Ultimaker 3D printer", u sklopu kojeg planiraju uz pomoć dobijenog 3D printera izraditi potpuno funkcionalni reduktor u stvarnoj veličini.Tim čine studenti Jasmin Smajić, Maida Osmanlić, Alem Miralem, Amina Pandžo, Tarik Ramić i Vildan Salihi, pod mentorstvom doc.dr. Isada Šarića, dipl.ing.maš. i višeg asist. Adisa Muminovića, MA-dipl.ing.maš.