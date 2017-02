PROI: Ugostitelji ne trebaju brinuti, zakon o zabrani pušenja ima pozitivan utjecaj na promet kafića

U posljednje vrijeme određeni broj ugostitelja iskazuje zabrinutost zbog novog zakona o kontroli duhana u FBiH koji, pored ostalog, predviđa i ograničenje upotrebe duhanskih proizvoda u zatvorenim javnim objektima, među kojima su i restorani i kafići.

U posljednje vrijeme određeni broj ugostitelja iskazuje zabrinutost zbog novog zakona o kontroli duhana u FBiH koji, pored ostalog, predviđa i ograničenje upotrebe duhanskih proizvoda u zatvorenim javnim objektima, među kojima su i restorani i kafići.

Klijenti se duže zadržavaju

Pušači neće prestati dolaziti u objekte

Ugostiteljski radnici u duhanskom dimu

Manipulacija duhanske industrije

Iz udruženja Progresivni razvoj organizacija i individua (PROI) poručuju kako brojni primjeri iz drugih zemalja u kojima već odavno postoje slični zakoni, jasno ukazuju na odsustvo negativnog utjecaja zakona na promet i prihode u ugostiteljskim objektima, a u nekim slučajevima, zabilježen je i pozitivan utjecaj.Trenutno u Evropi 34 od 44 države su osigurale zakone koji su oslobodili zatvorene javne prostore od duhanskog dima, a zadnja od njih je Češka Republika čiji zakon stupa na snagu 31. maja ove godine. Čak i Austrija koja je do sada slovila za zemlju u kojoj postoje ugostiteljski objekti sa pušačkim prostorima, potpunu zabranu pušenja u svim ugostiteljskim objektima uvodi od maja 2018. Bosna i Hercegovina je jedna od zadnjih zemalja Evrope koja započela ovaj proces koji će biti olakšan i ubrzan zahvaljujući iskustvima iz drugih zemalja.Podaci koje su prikupili najeminentnji evropske i svjetske institucije pokazuju da zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima ne utiče na smanjenje prihoda već se on zadržava na istom nivou pa čak i povećava zbog toga što se povećava broj klijenata i onih se duže zadržavaju i više troše, ističu iz PROI-a.Ilustrativni primjeri su zemlje sa velikom prevalencom pušenja za vrijeme uvođenja novog zakona i razvijenom kulturom pabova/barova i kafana:- U New York Cityju, prikupljeni porezi u barovima i restoranima povećali su se za 8,7 posto, a broj radnih mjesta u ugostiteljskom sektoru povećao se za više od 10.000 u prvoj godini nakon uvođenja zakona;- U Irskoj je poslije uvođenja zabrane pušenja broj klijenta u barovima povećan za 11 posto;- Turska je postala zemlja "bez dima" u centru globalne finansijske krize 2009. godine, kad se njen BDP smanjio za 3,3 posto. U isto vrijeme prihod od usluga u ugostiteljstvu je povećan za 5,2 posto, a iznos PDV prikupljen u ugostiteljskom sektoru je porastao za više od 20 posto."Ovi podaci se ogledaju i u istraživanju koji je proveo Ekonomski institut u Sarajevu u saradnji sa Udruženjem PROI. Imajući u vidu mogućnost da će duhanska industrija pokušati da kroz sektor ugostiteljstva zaustavi novi zakon, posebna pažnja je bila usmjerena na procjenu efekata zakona na ovaj sektor.U cilju procjene utjecaja zabrane pušenja na posjete ugostiteljskim objektima te na njihove prihode pušačima i nepušačima, bio je postavljen set pitanja koji se odnose na njihove stavove koliko često će posjećivati ugostiteljske objekte, koliko dugo će boraviti u njima te koliko novca će potrošiti.Rezultati su pokazali stav više od 60 posto pušača da neće smanjiti broj posjeta ugostiteljskim objektima te da neće provoditi manje vremena niti će trošiti manje novca dok je više od 82 posto nepušača sklonije izjavi da će češće posjećivati ugostiteljske objekte te da će u njima više boraviti, a 74 posto nepušača izjavilo je da će trošiti više novca", saopćili su iz PROI-ja.Iz udruženja naglašavaju da trenutno zaposleni u ugostiteljstvu u FBiH najviše trpe od duhanskog dima."Većina od njih su svakodnevno izloženi duhanskom dimu duže od pet sati. To za posljedice ima pojave glavobolje, smetnje u disanju, probavi, mučninu i izaziva teža oboljenja sa često puta fatalnim ishodom. U ovom bitnom trenutku kad je Nacrt zakona upućen u parlamentarnu proceduru, šira javnost, donosioci odluka i vlasnici ugostiteljskih objekata moraju razlikovati taktike duhanske industrije i njihovu želju za profitom od stvarnih efekata zakona koji neće pogoditi ugostiteljske biznise već će povećati njihove prihode i zaštiti zdravlje njihovih uposlenika i klijenata", poručuju iz PROI-ja.Brojna istraživanja koja je Svjetska zdravstvena organizacija priznala kao relevantna nedvojbeno dokazuju da su upravo ugostitelji oni kojima manipulira duhanska industrija pokušavajući da zaustavi uvođenje novih zakona koji štiti zdravlje građana. Ove manipulacije su se dešavale u svim zemljama koje su inicirale ograničavanje upotrebe duhanskih proizvoda u zatvorenim javnim prostorima a ni Bosna i Hercegovina nije izuzeta iz ovog negativnog trenda.Iz Udruženja PROI ističu da je potreban poseban oprez i informiranje kako javnosti, tako i donosioca odluka o taktikama duhanske industrije usmjerenih na ugostiteljstvo, kako bi se spriječio ili minimizirao njen utjecaj na donošenje zakona i kočenje napretka u zaštiti zdravlja stanovništva, ali i ispunjavanja obaveze Bosne i Hercegovine prema Okvirnoj konvenciji o kontroli duhana i kretanju ka EU integraciji."Mi ostajemo dostupni za sva pitanja, te smo spremni razbiti sve mitove o mogućem negativnom utjecaju novog zakona, a u tom procesu spremni smo komunicirati i sarađivati sa svim zainteresovanim stranama", poručili su iz Udruženja PROI.Sve zainteresovane osobe, kao i one koje imaju bilo kakva pitanja, pozvali su da prate kampanju "Smeta mi" na Facebooku ili saznaju više na web stranici. Javna kampanja "Smeta mi" Udruženja PROI dio je projekta "Ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana" kojeg finansira Evropska unija unutar Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava u iznosu od 157.600 eura.