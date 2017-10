Prognoza za prvu polovinu novembra: Stabilno i sunčano vrijeme do kraja sedmice

Foto: Klix.ba

Stabilno vrijeme bez padavina zadržat će se do kraja ove sedmice zadržati do u cijeloj BiH, saopćio je Federalni hidrometeorološki zavod u prognozi za prvu polovinu mjeseca novembra.

U jutarnjim satima i dalje će u kotlinama i duž riječnih tokova u Bosni biti slab mraz, magla i sumaglica.



Jutarnje temperature zraka kretat će se između minus 3 i 3 stepena u Bosni, a u Hercegovini do 7 stepeni. Maksimalne dnevne temperature kretat će se između 7 i 13 stepeni u Bosni, a na jugu zemlje do 18 stepeni celzija.



Do promjene će doći narednog ponedjeljka kada će padati kiša u nižim područjima, a snijeg na planinama. Ali to će trajati samo dan, jer već od utorka, 7. novembra, dolazi do stabilizacije pa će suho vrijeme preovladavati do vikenda kada su moguće nove padavine.



Temperature zraka u ovom periodu kretat će se do 10 stepeni u Bosni i 14 stepeni na području Hercegovine.



Prema podacima AccuWeathera, promjenljivo vrijeme, ali s više sunca, preovladavat će do kraja novembra.