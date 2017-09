Prof.dr. Halima Resić: Povećava se broj potpisnika donorskih kartica u BiH

Foto: Arhiv/Klix.ba

Sarajevo će ove godine biti domaćin najznačajnijeg naučnog nefrološkog događaja, kongresa Bantao, koji će okupiti eminentne stručnjake iz oblasti nefrologije, dijalize i transplantacije.

