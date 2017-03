Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i Dragan Čović obratili su se večeras prisutnima na svečanom prijemu u zgradi Predsjedništva povodom Dana nezavisnosti BiH. Izetbegović je izjavio da svijetla budućnost nije blizu našoj zemlji te da moramo voditi računa da ne ugrozimo ono što smo do sada postigli.

Na prijemu u zgradu Predsjedništva BiH, čiji su domaćini bili on i Dragan Čović, kazao je da su prošla puna četiri stoljeća od kako su građani BiH uzeli sudbinu u svoje ruke.



"U martu 1992. godine više od 66 posto građana se odlučilo da želi nezavisnost BiH. Stanje koje smo tada odabrali tražilo je odlučnost i hrabrost, zaustavili smo etničko čišćenje tokom gencoida. Žrtve kojima je naša sloboda skupo plaćena danas moramo poštovati i one nas obavezuju da ispravno činimo. Moramo se povezivati, razumijevati i zajednički raditi na izgradnji tolerantnog društva, a ne imati predrasude i razmjerice iz prošlosti", kazao je Izetbegović.



Istakao je kako nam trebaju nam kompromisi i uzajamno uvažavanje te da potencijalnim resursima koje imamo, dugoročno možemo osigurati napredak i blagostanje za sve.



"Pokazali da možemo napredovati samo ako djelujemo usaglašeno i zajedno. Sva pitanja i podijeljena mišljenja koja imamo moramo rješavati dogovorom i zdravim kompromisom", zaključio je bošnjački član Predsjedništva BiH.



Da nas danas prati politička nezrelost i neprihvatanje kompromisnog dijaloga, smatra hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović koji se večeras prisutnim u zgradi Predsjedništva BiH obratio nakon Bakira Izetbegovića.



"Moramo činiti sve za dobrobit svih nas koji volimo BiH. Ne trebamo opterećivati dodatno loše odnose, treba nam više hrabrosti da priznamo vlastite greške. BiH nije apstraktna ideja, nju čine tri tradicionalne zajednice i svi oni kojima je stalo da njeguju svoj identitet i postojanost. Veličati i slaviti BiH znači veličati i slaviti njene narode. Svi podjednako želimo BiH, ali ravnopravnu gdje će svi narodi biti legitimni, birati svoje političke predstavnike u područjima kulture, obrazovanja, privrede, poduzetništva i drugih standarda", kazao je Čović.



On smatra da ne Bosanci i Hercegovci ne trebaju tražiti uzore izvan BiH, već se okrenuti jedni drugima, a sve u interesu zajedništva i jednakosti.



"Dragi prijatelji, dragi Bosanci i Hercegovci, poštujmo institucije BiH i sretan vam Dan nezavisnosti BiH", kazao je na kraju svog govora Dragan Čović.



Prijemu u Predsjedništvu BiH prisustvovali su visoki zvaničnici međunarodne zajednice, predstavnici diplomatskog kora, akademske zajednice i javnog života u BiH. Svečanom prijemu nije prisustvovao predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić.