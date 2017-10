Prijedlozi za unapređenje izbornog zakonodavstva i obaveze medija i novinara u izbornom procesu predstavljeni su na današnjoj konferenciji za medije u EU Info Centru u Sarajevu, a organizatori su poručili da je inicijativa imala za cilj, prevashodno, da stane u zaštitu integriteta građana.

Prijedlozi unapređenja i izmjena Izbornog zakona BiH nastali su kao rezultat rada Konzorcija Udruženje BH novinari i agencija Boram zajedno sa Koalicijom "Pod lupom" i aktivnostima u okviru projekta Monitoring medija u izbornom procesu.



Organizatori su poručili da će prijedlozi sredinom novembra biti upućeni Interresornoj radnoj grupi za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH, ali su ujedno izrazili zabrinutost da li će političari te prijedloge ozbiljno shvatiti.



Predsjednik strateškog odbora Koalicije "Pod lupom" Vehid Šehić upozorio je na važeći Izborni zakon, budući da se zbog njega ne mogu provesti presude Ustavnog suda BiH, presuda u slučaju "Sejdić-Finci"...



"Izborni zakon je ogledalo da li je neka drava demokratska, ili nije. Izborni zakon BiH je do sada doživio neke izmjene, ali ne i one najznačajnije", podsjetio je Šehić.



Ističe da je cijela inicijativa glede unapređenja izbornog zakonodavstva pokrenuta je jer je organizatorima stalo do zaštite integriteta građana, ali je izrazio zabrinutost da ih političari ne shvataju ozbiljno.



Generalna sekretarica Udruženja "BH novinari" Borka Rudić istakla je da su prilikom izrade prijedloga za unapređenje i izmjena Izbornog zakona BiH konsultovali cijeli niz relevantnih institucija, među kojima je i Vijeće Evrope.



Također je navela da su preporuke medijma za predizborno izvještavanje napravljene uz pomoć finalnog izvještaja Monitoringa medija u izbornom procesu.



"Od 2010. godine može se govoriti o padu za više od 50 posto izbornih sadržaja u ukupnim medijskim sadržajima. Mediji su skrajnuli predizbornu kampanju u medijskim sadržajima, što predstavlja problem i za građane kako bi mogli biti informisani", kazala je Rudić, dodavši da se s druge strane potpuno izgubila edukativna uloga medija.



Dodala je da u medijima nije stavljen javni interes, već politički subjekti.



"Prošle godine smo imali najviše pojavljivanja predsjednika stranaka u medijiskim sadržajima, mnogo više nego kandidata na lokalnim izborima. Također je osjetna mala primjetnost žena kandidatkinja u izbornom sadržaju", istakla je Rudić.