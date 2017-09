Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka obišli su sa saradnicima Dom oslobodilaca na Žuči, čija se izgradnja privodi kraju te lokalitet Golog brda, gdje je planirana rekonstrukcije tranšea i rovova.

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka obišli su sa saradnicima Dom oslobodilaca na Žuči, čija se izgradnja privodi kraju te lokalitet Golog brda, gdje je planirana rekonstrukcije tranšea i rovova.

Dom oslobodilaca ulazna je kapija za budući memorijalni kompleks koji će se u narednom periodu graditi na platou Golog brda, lokalitetu gdje su se tokom agresije na BiH vodile žestoke borbe za odbranu grada Sarajeva i države.



Trenutno se izvode zanatski radovi unutar samog objekta, a u narednom periodu radit će se priključci na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, što će iziskivati dodatna novčana sredstva, koja bi trebala biti osigurana rebalansom budžeta, tako da se očekuje da do kraja godine objekat bude spraman za otvaranje.



"Imali smo želju i potrebu da na Žuči napravimo nešto, gdje će domaći i strani turisti i svi drugi koje to zanima, imati osnovne informacije o tome šta se to dešavalo u ratnim godinama na ovome najvažnijem ratištu, gdje su izvojevane pobjede nad agresorom. U narednom periodu na Golom brdu planirana je rekonstrukcija tranšea i rovova, kako bi ih sačuvali u njihovom autentičnom izgledu. Obzirom da je turizam u glavnom gradu BiH u ekspanziji, značajno je da lokalitet brda Žuč postane nezaobilazno mjesto na turističkim mapama grada Sarajeva", izjavio je tokom obilaska Semir Efendić.



Aktivnosti koje su u proteklom periodu realizirane na ovom području podržao je i Grad Sarajevo.



Gradonačelnik Skaka ističe da je ovaj projekat od velikog zanačaja, kako zbog historijske činjenice, zbog agresije na BiH u periodu od 1992. do 1995. godine, tako i zbog toga što će se ovakvim projektom obogatiti turistička ponuda u Sarajevu.



Pored restorana će biti osiguran parking za posjetioce. U objektu će biti smješten i muzejski dio sadržaja, što je dio saradnje sa JU Muzej Sarajeva. Općina ima spremne eksponate, uglavnom originalnih artefakata i dokumenata vezanih za ono što se dešavalo na ratištu na Žuči i oni će biti izloženi. Muzejska postavka će se pripremiti u saradnji sa Drugom viteškom i Prvom slavnom brigadom, koje su ovdje izvojevale najveće pobjede i gdje je veliki broj ljudi dao svoje živote za odbranu ovog lokaliteta od agresora. Jedan dio Doma imat će i smještajne kapacitete, što će omogućiti planinarenje.



Planirano je i da se obilježe planinarske staze duž cijelog platoa Žuči da ljudi mogu pješice obići sam plato Žuči, kotu 850 i bliže se upoznati s historijom.

Na lokalitetu gdje će se raditi rekonstrukcija tranšea i rovova Federalna uprava civilne zaštite u saradnji sa Općinom Novi Grad radi na deminiranju površine 16.000 metara kvadratnih prostora. Prema riječima Ferhata Ljuce, vođe deminerskog tima FUCZ, radovi se privode kraju, a do sada je na ovom lokalitetu pronađeno 145 neeksplodiranih ubojitih sredstava, mina i kasetnih bombi. Prostor je veoma zagađen metalom, minama, NUS-om i ovo je jedna od težih za rad lokacija na prostoru Sarajeva.