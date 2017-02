Presretnuta komunikacija Radončića i Izetbegovića: Dao mi je Sloveniju, treba ostati hladne glave

Na suđenju u predmetu "Fahrudin Radončić i drugi" danas je pred Sudom BiH svjedok Tužilaštva BiH istražilac Agencije za istrage i zaštitu /SIPA/ Zvjezdana Skeledžić prezentovala presretnute razgovore koje su vodili optuženi, a koji se odnose na imenovanje supruge optuženog Zijada Hadžijahića na mjesto ambasadora u Sloveniji.

Na suđenju u predmetu "Fahrudin Radončić i drugi" danas je pred Sudom BiH svjedok Tužilaštva BiH istražilac Agencije za istrage i zaštitu /SIPA/ Zvjezdana Skeledžić prezentovala presretnute razgovore koje su vodili optuženi, a koji se odnose na imenovanje supruge optuženog Zijada Hadžijahića na mjesto ambasadora u Sloveniji.

Prezentovani su presretnuti razgovori vođeni početkom i sredinom januara 2016. godine, u kojima, između ostalog, optuženi Radončić govori Bakiru Dautbašiću da se dopisivao sa /Bakirom/ Izetbegovićem koji mu je "dao Sloveniju", prenosi Birn.



Radončić u nastavku razgovora govori Dautbašiću da bi mu "u ponedjeljak trebala biografija te žene", a Dautbašić pojašnjava da je "žena bila generalni konzul i vratila se iz Milana" i da je najreferentnija za to mjesto.



U presretnutim razgovorima, između ostalog, Dautbašić govori Radončiću da je "nju malo strah", da je SDA postavila za generalnog konzula, a da mu je ona rekla da "ljudi nisu bili fer" prema njoj.



Radončić je u razgovoru sa Safetom Oručevićem, koji je ranije saslušan kao svjedok, rekao da će "Stranka za bolju budućnost BiH izdati saopštenje o izboru ambasadorice".



Svjedok Tužilaštva Skeledžićeva je na ročištu pročitala i poruku koju je Radončiću poslao Izetbegović sa sadržajem "Izabrali smo ambasadoricu u Sloveniji", na šta je Radončić odgovorio: "Hvala".



Potom je puštena komunikacija između Radončića i Izetbegovića, gdje optuženi kaže da je "taj Zijad radio na analizi pravosuđa", a Izetbegović govori da se boji da će tu biti zasjedanja, da treba sačuvati živce, i dodaje da "šta god pođeš, po prstima udaraju".



Radončić je rekao da je to samo način da se dođe do njega, a u nastavku razgovora ističe "gdje god je neko kriv, neka svakoga hapse".



Radončiću je na teret stavljeno da je, u dogovoru s Dautbašićem, nastojao od Hadžijahića, zaposlenog u američkoj Ambasadi u BiH, da sazna da li je u vezi sa pritiskom na svjedoka Azru Sarić otvorena istraga i, ako jeste, da pokuša uticati da se zatvori.



Zauzvrat je Hadžijahiću, prema navodima Tužilaštva BiH, obećano imenovanje njegove supruge na mjesto ambasadora u Sloveniji ili nekoj zapadnoevropskoj zemlji.



Pored njih trojice, optužena je i Bilsena Šahman, a prema optužnici, Radončić je naredio vršenje pritiska na svjedoka Azru Sarić da lažno svjedoči u postupku protiv Nasera Kelmendija na Kosovu, dok su izvršioci bili Šahman i Dautbašić.



Nastavak suđenja planiran je za 8. mart.