Preminuo Hamdija Mustafić, zamjenik Nanićeve 505. viteške bužimske brigade

Hamdija Mustafić, penzionisani brigadir, a u ratu komandant jurišnog bataljona i zamjenik komandanta 505. viteške bužimske brigade, preminuo je jučer u svom domu u Bužimu u 58. godini.

Mustafić je rođen 8. avgusta 1959. godine u Bužimu. Osnovnu školu Bužim završio je 1974., a srednju u sklopu SŠC "Safet Krupić" Bosanskoj Krupi 1979. godine. Više obrazovanje stekao je na Univerzitetu u Bihaću 1998. godine.0d 1988. do 1992. nalazio se na dužnosti rukovodioca vazduhoplovnih sredstava u sklopu Jugoslavenske narodne armije (JNA).Početkom aprila 1992. pristupio je Štabu teritorijalne odbrane Bužim, gdje je izabran za komandira sektora Dobro Selo, Ravnice, Kekići i Stabandža. Od oktobra 1992. do januara 1994. godine obavljao je dužnost komandanta bataljona. Nakon toga, izabran je na poziciju zamjenika komandanta 505. bužimske viteške brigade.Na poziciji zamjenika generala Izeta Nanića ostao je do januara 1995. godine, nakon čega je prešao u komandu Petog korpusa Armije RBiH.Za ratni doprinos i zasluge odlikovan je ratnim priznanjem Srebreni štit, te je pet puta pohvaljivan od komandanta Armije RBiH i komandanta Petog korpusa.Iz rata je izašao kao invalid, a stekao je čin brigadira.Povodom smrti Hamdije Mustafića večeras u 19 sati održat će se komemoracija u Domu armije u Bihaću, na kojoj će prisustvovati brojni predstavnici vojnog, političkog i društvenog života USK.Dženaza-namaz obavit će se sutra 18. maja na porodičnom mezarju u naselju Brigovi u Bužimu.