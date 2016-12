Premijer BPK Goražde: Krećemo sa konkretnim aktivnostima na cestovnom povezivanju sa Sarajevom

Emir Oković, premijer Vlade BPK Goražde, kazao je u razgovoru za Klix.ba da je vlada ovog kantona realizovala najveći broj planiranih aktivnosti u godini koja ističe i pored niza finansijskih teškoća, koje su pratile rad vlade tokom cijele godine.

Iako je budžet kantona bio umanjen za više od 3 miliona KM, vlada je zahvaljujući saradnji s višim nivoima vlasti uspjela ostvariti podršku u iznosu od 5,5 miliona KM, pojašnjava Oković, te ističe da je to i omogućilo da se većina planiranih aktivnosti za 2016. godinu realizuje.



"Pratimo okvir programa rada i zadovoljni smo jer je najveći dio stvari realizovan. Građani uvijek očekuju više od nas što je i normalno, 20 godina je od postojanja kantona i mi smo na jedan sistematičan i programski način pokušali razriješiti pitanje zapošljavanja i djece šehida i poginulih boraca. Cijelo vrijeme nas je pratio i finansijski problem kroz uputstvo ministrice Milićević, ali uspjeli smo obezbjediti tih 300.000 KM da bi stvorili program i da omogućimo djeci da uđu u program i mislim da je ovo prilika za sve poslodavce da se kao zajednica odužimo ljudima koji su branili ovaj prostor", ističe Oković.



Premijer Oković smatra posebno značajnom ostvarenu saradnju vlade s višim nivoima vlasti, s akcentom na Kanton Sarajevo, kao i općine u sastavu Kantona Sarajevo, što je za rezultat imalo realizaciju brojnih aktivnosti.



"Uspostavljena je saradnja i sa Vijećem ministara, s kojim Vlada BPK nema direktan kontakt u smislu nadležnosti, ali se ta saradnja očituje u definisanju pitanja cestovnog povezivanja Goražda sa Sarajevom, na osnovu koje je obezbijeđen značajan iznos sredstava 800.000 KM, za izradu projektne dokumentacije cestovnog povezivanja", ističe Oković.



Najavljuje nove aktivnosti na projektu cestovnog povezivanja Goražda sa Sarajevom.



"Gotovo da prvi put nakon 20 godina dođemo na konkretni nivo ove priče, što nam omogućava da idemo dalje. Veoma je značajno da je u svim strateškim dokumentima na višim nivoima vlasti ova priča dobila podršku te je uvrštena u određene planove, kako države, tako i same Federacije BiH. Osim navedenog, s Kantonom Sarajevo uspostavljeno je još niz manjih projekata", kazao je Emir Oković.



Posebno značajnim u prošloj godini Oković ocjenjuje i saradnju kantonalne vlade sa Ministarstvom za privredu Kantona Sarajevo u smislu obezbjeđenja 300.000 KM za regresiranje kamata unutar realnog sektora.



"To znači da će u narednoj godini, na osnovu regresiranja kamata, BPK Goražde biti na raspologanju oko 10 miliona kreditnih sredstava, što će ujedno obilježiti 2017. godinu", ističe Oković.



U godini na izmaku donesena su i tri kolektivna ugovora, u oblasti državne službe, zatim šumarstva i Kolektivni ugovor u srednjem obrazovanju.



"Donošenje kolektivnih ugovora je nešto što je oduzelo dosta energije u radu Vlade, a što nije toliko prepoznatljivo i vidljivo u javnosti. Mi smo do sada uspjeli zaključiti tri kolektivna ugovora, a u toku je kolektivno pregovaranje i u drugim oblastima. Ono što je opredjeljenje Vlade i čega smo mi zaista svjesni, jeste da se mi želimo približiti nekim drugim sredinama unutar Federacije, a s druge strane nastojimo osigurati određeni nivo raspoloživih sredstava koji uslovljava čitavu tu priču", smatra Oković.



Neke od važnih aktivnosti tokom 2016. godine odnose se i na postignute rezultate u projektima energetske efikasnosti, što je doprinijelo utopljavanju, kako privatnih, tako i javnih objekata, zatim legalizacija objekata u vlasništvu Kantona te podrška preduzećima čiji je osnivač BPK Goražde.Također na području općina Foča i Pale u Federaciji BIH realizuju se projekti ukupne vrijednosti 7 miliona KM.



Oković podsjeća da je u pogledu planskih dokumenata usvojen je konačan Prostorni plan BPK Goražde, Strategija razvoja kantona kao i niz drugih strategija.



Vrlo je izvjesno da će početak nove 2017. godine donijeti i najavljeni generalni štrajk uposlenih u zdravstvu na području BPK Goražde.



"Smatram da je svaki stanovnik ovog kantona u odnosu na druge sredine potcjenjen, dakle ti zahtjevi su opravdani, ali kao neko ko sjedi u vladi odgovoran sam da održim sistem i da budemo pravedni prema svima. Jer ako će biti povećanja ono treba da bude u svim sektorima, uključujući i uposlenike u zdravstvu. U odnosu na taj kolektivni ugovor mi nismo donijeli krajni sud. Sindikat insistira na povećanju osnovice i broja sati i zadržavanje nivoa koeficijenta, a to je dodatnih 1,5 miliona KM", tvrdi Oković.