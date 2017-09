Preduzeće Zenicatrans tvrdi da ima licencu, prevoz učenika preuzele druge kompanije

Autobuska stanica Zenica (Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba)

U zgradi Javnog prijevoza putnika Zenicatrans danas je održana konferencija za novinare na kojoj je vršilac dužnosti direktora Eldin Čivić kazao kako po pravnom lijeku, s obzirom na žalbeni proces, njihovom preduzeću ne može biti ukinuta licenca i zabranjen prijevoz učenika.

Početak nove školske godine stvorio je probleme za Zenicatrans koji je godinama vršio prevoz učenika u zeničke škole. Jutros su taj posao preuzeli drugi prijevoznici s obzirom da je kantonalno ministarstvo za saobraćaj Zenicatransu ukinulo licencu za prijevoz učenika zbog neizmirenih obaveza prema poreznoj upravi u iznosu oko 4 miliona KM.



Čivić je na današnjoj konferenciji za novinare kazao kako su se jutros pojavile firme koje su vršile prijevoz učenika, a koje nisu prvorangirane na konkursnim procedurama, te da će danas održati sastanak sa ministrom za saobraćaj Fahrudinom Brkićem i ministrom za obrazovanje ZDK Mensurom Sinanovićem.



"Ministar Brkić je izjavio da smo izgubili licencu nakon čega smo se žalili Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i to još uvijek nije riješeno. U maju smo podnijeli zahtjev za reprogram duga prema poreznoj, ali nismo dobili odgovor iz kantonalnog ministarstva i to je u postupku. Naša licenca je validna do okončanja žalbenog postupka prema Federlanom ministarstvu prometa i komunikacija", kazao je Čivić.



Pojasnio je da je ova kriza nastala kako bi se stavio grad u blokadu te da preduzeće može isplaćivati reprogram duga čime bi se ispunili svi uslovi za novu licencu. Međutim, iako nisu imali licencu, a za učešće na tenderima je potrebna, Zenicatrans je potpisivao ugovore sa školama o prijevozu učenika.



"Mi smo uložili žalbu na Rješenje kantonalnog ministarstva i ona je još u proceduri i do tad smatramo da imamo licencu. Danas ćemo imati odgovor ministra Sinanovića i Brkića kako bi se riješio ovaj problem", izjavio je Čivić te dodao da je potpisao tendersku papirologiju u kojoj je izjavio da posjeduju sve dozvole i izmirene obaveze.



Ispred Sindikata radnika Zenicatransa prisutnima se obratio Edin Tikveša je izjavio da su godinama upozoravali na probleme.



"Upravo oni ljudi koji su nas doveli u ovu situaciju su kumovali ovakvom stanju. Godinama su zanemarivali naše dopise, a na ovo danas smo upozoravali. Svjesno su nas doveli u ovakvu situaciju i sada kada se mijenja vlast i menadžment, vrše pritiske i spremni su sve srušiti da bi ostvarili svoje ciljeve. Bivši menadžment je kriv za ovakvo stanje. Porezna uprava koja nas blokira i ministar saobraćaja znaju da dug od četiri miliona nije tek tako napravljen. Imali smo identičan problem prošle godine i niko nije pravio problem jer je to bila uhodana šema", izjavio je Tikveša.



Za kraj je dodao da radnici preduzeća, oko 170 koliko ih je član Sindikata, nemaju ništa sa dešavanjima zbog čega je preduzeće u trenutnoj situaciji, iako je prošli menadžment pokušavao krivicu prebaciti na njih.



Dalje aktivnosti Zenicatransa i rješenje problema prijevoza učenika na području Općine Zenica bit će poznati nakon današnjeg sastanka.