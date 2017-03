Predstavnički dom FBiH: Za parlamentarnu raspravu u martu najavljene brojne teme

Foto: Arhiv/FENA

U Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Predstavnički dom će u ovom mjesecu tematski aktuelizirati više pitanja koje inicijatori kandidiraju kao neke od gorućih političkih, demografskih, zdravstvenih, riječju životnih tema u Federaciji.

Za 22. mart je najavljena sjednica o iseljavanju stanovništva iz FBiH. Inicijator je poslanik Dennis Gratz. Prema Poslovniku, osigurano je više od 20 potpisa drugih članova Predstavničkog doma za sazivanje takve sjednice, što je u izjavi za Fenu potvrdio i predsjedavajući Doma Edin Mušić.



Gratz je izjavio da je cilj doći do stvarnih statističkih podataka o trendu iseljavanja, strukturi stanovništva koje se odlučuje na to i stvarnim razlozima odlaska jer prema nekim procjenama više od 30 posto stanovništva ne živi više u domovini.



Odlazak mladih obrazovanih ljudi koji sve manje vide perspektivu u vlastitoj zemlji posebno je težak dio priče, kaže Gratz. Za Fenu je izjavio da će na sjednicu biti pozvani svi društveni subjekti relevantni za ovu temu i da je želja inicijatora uključiti na ovaj način javnost u jedan od najvećih problema koji pogađa državu, a time i Federaciju BiH.



Sjednica o iseljavanju neće biti jedina martovska rasprava u Predstavničkom domu jer je predsjedavajući Mušić za 15. dan mjeseca pozvao poslanike na vanredno zasjedanje, a najavljena tačka dnevnog reda je rezolucija koju predlaže poslanik Damir Mašić.



Predlagačeva je namjera da Predstavnički dom osudi ovom rezolucijom inicijative za federalizacijom države i entiteta koje se, kako navodi, javljaju radi etnonacionalnih podjela i snaženja separatističkih tendencija. Tu temu je on već predlagao na jednoj od februarskih sjednica, ali tada nije bilo suglasja o stavljanju na dnevni red.



Između ostalog je u tekstu rezolucije Mašić predložio da Predstavnički dom pozove "odgovorne institucije, tijela, organe, političke subjekte i pojedince na obustavu, ukidanje, napuštanje svih oblika djelovanja koji potiču na podjelu države BiH po principu etnoteritorijalne dominacije različitih grupa na pojedinim dijelovima teritorije BiH, bilo po osnovu federalizacije države, entiteta ili bilo kojem drugom modelu preustroja, kao i kroz nametanje koncepta isključive vladavine i dominacije pojedinih etničkih grupa u postojećim administrativno-teritorijalnim jedinicama države BiH".



Treća najavljena rasprava u Predstavničkom domu bit će zagađenost zraka koji udišu stanovnici Federacije, a planirana je također za polovinu marta.



Inicijatorica je poslanica Amra Haračić iz Lukavca kojoj se u tome pridružila kolegica Alma Kratina iz Zenice. Obje žive u gradovima poznatim po periodičnom izrazito teškom zagađenju životne sredine i osigurale su dovoljno potpisa drugih članova Parlamenta za iniciranje tematske sjednice.



U pozivu poslanicima, predsjedavajući Mušić je napomenuo da će naknadno biti dostavljen i polazni materijal za raspravu ako ga Parlamentu uputi Federalna vlada.



Alma Kratina je za Fenu izjavila da u svakom slučaju očekuje vrlo kvalitetnu parlamentarnu raspravu i da su pozvani relevantni predstavnici, među njima ekološki pokreti, kao i ljekari zbog opasnosti zagađenja zraka po ljudsko zdravlje i alarmanatnih nezvaničnih zaključaka o sve češćem obolijevanju ljudi od karcinoma usljed toga.