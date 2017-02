Predstavljeno rješenje kojim bi solarni paneli od Ilidže do Baščaršije GRAS-u omogućili proizvodnju struje

Dvadesetdvogodišnji inžinjer automatike i elektronike Belmin Selimbegović, član Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine, vlasnik patenta i više inovacija ponudio je danas rješenje koje bi omogućilo preduzeću GRAS proizvodnju električne energije za svoje potrebe, prodaju viška energije i dugoročno, otplatu svih dugovanja.

Dvadesetdvogodišnji inžinjer automatike i elektronike Belmin Selimbegović, član Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine, vlasnik patenta i više inovacija ponudio je danas rješenje koje bi omogućilo preduzeću GRAS proizvodnju električne energije za svoje potrebe, prodaju viška energije i dugoročno, otplatu svih dugovanja.

Riječ je o projektu "GRAS for EKO future" koji je zasnovan na ideji postavljanja fleksibilnih solarnih panela na kontaktne vodove nosećih stubova.



Ovi paneli postavili bi se na već postojeće stubove, na relaciji od Ilidže do Kampusa Univerziteta u Sarajevu (UNSA), što je površina 35.000 metara kvadratnih. Oni bi godišnje davali više od devet miliona Kw energije, dok GRAS godišnje troši blizu dva miliona Kwh, što znači da bi razliku od sedam miliona GRAS mogao prodavati.



Selimbegović je ponudio i matematički izračun prema kojem je GRAS u prošloj godini za utrošak električne energije platio 1,4 miliona KM. Implementacijom ovog projekta GRAS bi, uz dogovor s agencijama koje prodaju električnu ekergiju, godišnje ubirao blizu pet miliona KM od električne energije. Izračunato je da bi ulaganje u projekat iznosilo blizu 20 miliona KM, te bi se investicija mogla isplatiti u roku od četiri godine, a nagomilani dug preduzeća GRAS, koji iznosi 120 miliona KM prema Poreznoj upravi, mogao bi se isplaćivati u godišnjim ratama.



Garancija na projekat je 20 godina, pa je za taj period procjena zarade ogromna.



"Osamdeset miliona maraka je izlazna cijena, koliko bi se moglo 'izvući' iz ovog projekta. Znači, ovo je projekat koji bi sam sebe izgradio, sam sebe izdržavao i pravio temelje za ostale projekte", kazao je Selimbegović.



Općina Stari Grad podržala je autora i njegov rad prepoznavši njegov značaj. Načelnik Općine Ibrahim Hadžibajrić je kazao da je potpuno uvjeren u izvodivost ove ideje.



"Poznati su veliki finansijski problemi kantonalnog preduzeća GRAS, a ovim projektom bi došlo do određenog rješenja višegodišnjih problema, i to zauvijek. Belmin Selimbegović je inovator koji je prepoznat u svijetu, dobitnik je raznih nagrada. Vjerujem da će kantonalna ministarstva i sarajevske općine pokazati interes da pomognu realizaciju ovog projekta, ne vidim razloga da se to ne desi", kazao je Hadžibajrić.



Predviđeno vrijeme za realizaciju ovog projekta je godina i po do dvije. Što se tiče finansiranja investicije, Selimbegović je naglasio da je ovo projekat za cijelu BiH, da on ne može pomoći da zemlja izađe iz krize, ali može biti početak.



"Dvadeset miliona maraka za implementaciju projekta mogu, recimo, osigurati općine kroz koje prolazi tramvajska trasa, ali treba se uključiti i Kanton Sarajevo, pa i FBiH i državni nivo", kazao je Selimbegović.



Prezentaciji je prisustvovao i direktor preduzeća GRAS Avdo Vatrić koji je kazao da su ovakvi projekti korisni za GRAS, ali i za društvo.



"GRAS na električni pogon prevozi oko 60 posto ukupnog broja svih svojih putnika, a kada ta energija dolazi iz obnovljivih izvora, to bi smanjilo zagađenje naše gradske sredine, posebno u zimskim uslovima. Smatram da ovaj projekat uz ekološki, ima i svoj finansijski efekat, pa bi trebalo podržati ovu ideju", kazao je Vatrić.



Ukoliko bi ovaj projekat zaživio Sarajevo bi postao prva metropola u regiji s ovakvim konceptom i najveća gradska solarna elektrana veličine 35.000 kvadratnih metara.