Preda: BiH ne očekuje ništa dobro ako se političari ne počnu baviti EU integracijama

Izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH Christian Dan Preda ocijenio je da ne postoji nikakav razlog zbog kojeg bi trebao ostati optimističan kada je riječ o evropskom putu BiH.

On je u autorskom tekstu naveo da je prije više od godinu dana Vijeće Evropske unije prihvatili zahtjev BiH za članstvo u EU te naložilo Evropskoj komisiji da pripremi mišljenje o aplikaciji.Dodaje da je to bio period optimizma jer je ova odluka uslijedila nakon niza pozitivnih poteza bh. vlasti koji su zemlju ponovo vratile na put evropskih integracija."Danas, gotovo da nema razloga zbog kojeg bi trebali ostati optimistični kada je riječ o evropskom putu BiH. Niti jedan ozbiljan napredak nije postignut u borbi protiv korupcije koja pogađa zemlju. Vladavina prava ostaje problematična, a pravosudnom sistemu i javnoj upravi u velikoj mjeru su potrebne reforme", naveo je Preda.On je istakao i da je provođenje reformi iz reformske agende bolno sporo i da je ta činjenica poznata svima, a posebnom onim državljanima BiH koji su ipak odlučili "glasati svojim nogama". Podsjeća da prema podacima Svjetske banke 44,5 posto ukupne populacije BiH živi u inostranstvu što stavlja BiH na 15. mjesto u svijetu kada je riječ o iseljavanju.Preda se dotakao i odgovora bh. vlasti na Upitnika Evropske komisije. Kako kaže, rokovi se stalno postavljaju, a zatim se pomjeraju ističući da najnovije najave govore kako bi odgovori trebali biti poslani EU do kraja ove godine."To predstavlja znatnu odgodu ambicije zemlje za dobijanje statusa kandidata i zasigurno će imati utjecaja na vjerodostojnost BiH kao potencijalnog kandidata", upozorava Preda.On navodi da je predizborna kampanja u BiH počela 18 mjeseci prije održavanja parlamentarnih izbora što je rekord čak i za lokalne standarde. Ističe da je u takvim uslovima okruženje podležno blokadama, napetostima i pričama o podjeli koje su postale pravilo političke igre u BiH.Koaliciju na državnom nivou koju čine SDA, HDZ BiH, Savez za promjene i SBB nazvao je koalicijom koja počiva na neravnim nogama dodajući kako se koalicioni partneri ne mogu dogovoriti čak ni o velikom reformama. Isto vrijedi i za entitet FBiH (koaliciju čine SDA, HDZ BiH i SBB) dok u manjem bh. entitetu RS vlada napetost između autoritarnog SNSD-a i opozicije.Podsjetio je da ni dvije godine nakon stupanja na snagu SSP-a parlamentarci u Parlamentarnoj skupštini BiH nisu uspjeli postići saglanost o Poslovniku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta jer predstavnici iz RS-a traže uvođenje entitetskog glasanja u Parlamentarni odbor."Došlo je vrijeme kada traženje kratkoročnih političkih dobitaka više nije prihvatljivo, niti opravdano građanima koji očekuju konkretne odgovore na njihove stvarne probleme. Dolazi vrijeme kada se mora okončati igra krivaca, kao i politička borba koja u BiH služi kao zamjena za viziju budućnosti", ističe Preda.Zaključio je da BiH u budućnosti ne očekuje ništa dobro ukoliko se političari ne počnu baviti zajedničkom vizijom, a to je pridruživanje Evropskoj uniji. Kompletan tekst Christiana Dan Prede možete pročitati ovdje