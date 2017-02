Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić zajedno sa svojim saradnicima i direktorom Sarajevo Film Festivala Mirsadom Purivatrom posjetio je danas Narodno pozorište u Sarajevu gdje ih je ugostila direktorica Marijela Hašimbegović.

Povod posjete bio je razgovor o realizaciji projekta uređenja Pozorišnog trga "Susan Sontag" te obilazak pomenutog trga.



Naime, imajući u vidu da je Narodno pozorište zbog svog kulturnog i povijesnog značaja proglašeno nacionalnim spomenikom te da se prostorno nalazi u samom centru grada, Općina Centar Sarajevo predvođena načelnikom Ajnadžićem odlučna je u namjeri da pomenuti projekt realizira u što skorije vrijeme, a radove će u cijelosti finansirati Općina Centar, za šta će biti obezbijeđena sredstva u budžetu za 2017. godinu.



Načelnik Ajnadžić istakao je da je nedopustivo da trg ispred jednog ovako značajnog spomenika kulture izgleda kao sada i da će Općina Centar uložiti maksimalne napore kako bi radovi bili okončani u ovoj godini.



"Ja bih jako volio da sa realizacijom ovog projekta krenemo što je moguće prije, ali smo uslovljeni pričekati usvajanje budžeta nakon čega tek možemo krenuti u proceduru raspisivanja tendera za izbor najpovoljnijeg izvođača radova. Očekujem maksimalnu podršku sa vaše strane, a dužan sam vas upoznati da smo dobili saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika FBiH. Raspisivanje tendera planiramo pokrenuti odmah po usvajanju budžeta, i to sredinom narednog mjeseca. Osim uređenja ovog trga također planiramo urediti i prostor Arheološkog parka Kalin-hadži Alijine džamije u blizini Narodnog pozorišta. Cilj ovog projekta je stvoriti ugodan, urbani prostor primjeren užoj centralnoj gradskoj jezgri", kazao je Ajnadžić.



Direktorica Hašimbegović zahvalila se načelniku Ajnadžiću istakavši da je trg "Susan Sontag" srce grada Sarajeva, a da će njegovo uređenje zasigurno obradovati ne samo one koji posjećuju Narodno pozorište nego i sve građane.



Podsjećamo, u ranijem periodu urađene su sve pripreme kako bi se moglo krenuti sa realizacijom ovog izuzetno važnog projekta za lokalnu zajednicu i njene građane. Pribavljena je projektna dokumentacija i sve neophodne saglasnosti i odobrenja za uređenje prostora trga. Završen je idejni projekt, kojeg je uradila projektantska kuća Idea d.o.o., a Zavod za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovine dao je potrebnu saglasnost.



Idejni projekt je rađen po skici čuvenog arhitekte i urbaniste profesora Juraja Najdharta, a podrazumijeva popločavanje granitnim pločama cijelog trga i trotoara iz ulica Branilaca Sarajeva, Obala Kulina bana i Kulovića. U sklopu ovog projekta planirano je i djelimično proširenje Ulice branilaca Sarajeva prema trgu gdje će biti formirano ostrvo. Uz to, bit će urađena sanacija stepeništa na glavnom ulazu u Narodno pozorište koje će biti popločano kamenom hreša. Osim toga, predviđeno je postavljanje novih rasvjetnih tijela, klupa, oglasnih panoa koji su isključivo u funkciji Narodnog pozorišta, te hortikulturno uređenje zelenih površina na trgu.