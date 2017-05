Promo / Poziv javnosti: Prijavite svoje pravo na nekretnine

Pozivaju se sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Novo Sarajevo II i Novo Sarajevo V iz Općine Novo Sarajevo, te katastarskim općinama Buća Potok i Dolac iz Općine Novi Grad Sarajevo da obavezno prijave svoja prava na nekretninama Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu.

U sklopu provedbe Projekta registracije nekretnina, odnosno usuglašavanja podataka katastra i zemljišne knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine, Općinski sud u Sarajevu je dana 30.03.2017. godine, pokrenuo javnom objavom proceduru uspostave i zamjene zemljišne knjige.S tim u vezi, još jednom se pozivaju sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Novo Sarajevo II i Novo Sarajevo V iz Općine Novo Sarajevo, te katastarskim općinama Buća Potok i Dolac iz Općine Novi Grad Sarajevo da prijave svoja prava na nekretninama, i to do 30.05.2017.godine.Prijave se vrše u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu, na adresi: Šenoina br.1, 71000 Sarajevo, svakim radnim danom od 08:30 do 14:00 sati. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na istu adresu.Osobe koje polažu pravo na nekretnine su dužne dostaviti dva primjerka dokaza svog vlasništva ili drugog prava, a u slučaju potrebe pribavljanja dodatnih dokaza, na njihov osnovan zahtjev rok će se produžiti najmanje za 90 narednih dana. Ovim putem upozoravamo da ako u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u katastarskim općinama Novo Sarajevo II i Novo Sarajevo V iz Općine Novo Sarajevo, te katastarskim općinama Buća Potok i Dolac iz Općine Novi Grad Sarajevo, koji su svoje vlasništvo upisali u Knjigu položenih ugovora da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u elektronski vođenu zemljišnu knjigu po novom premjeru, i to uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru "Projekta registracije nekretnin", provodiće se bez naplate sudske takse.Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove pokrenula je Projekat registracije nekretnina, koji se odnosi na usklađivanja podataka o nekretninama između katastra i zemljišne knjige, a koji se realiziraju u sklopu komponente A Projekta registracije nekretnina – RERP.Komponenta A RERP-a "Ažuriranje podataka za registraciju nekretnina" je glavna komponenta Projekta, koja se u najvećoj mjeri odnosi na usklađivanje podataka katastra i zemljišnih knjiga, i to za cijelo urbano područje Federacije BiH.Kroz Projekat je predviđen i prijenos podataka iz Knjige položenih ugovora (KPU) u zemljišnu knjigu za katastarske općine koje su obuhvaćene Projektom.Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete zatražiti putem maila: [email protected]