Povratnicima Edhemu i Zahidu Habiboviću u selu Odžak nekoliko kilometara od Goražda izgorjele su štale i pomoćni objekti u kojima je prebivala stoka a ostali su i bez mehanizacije, životnih namirnica, odjeće i obuće.Vatrena stihija progutala je sve vrijedno što su imali ovi poljoprivrednici koji su svoja imanja nakon rata podigli bez ičije pomoći.

