Povećanjem broja studenata u BiH raste i stopa nezaposlenosti mladih osoba

Sve veći broj mladih osoba napušta Bosnu i Hercegovinu u potrazi za boljim životom. Ovakav potez i nije iznenađujući ukoliko se uzme u obzir da je 2015. godine stopa nezaposlenosti mladih osoba iznosila 67,3 posto.

Mladi su osobe od 15 do 30 godina, a unutar ove dobne populacije u Bosni i Hercegovini više je muškaraca nego žena. Broj mladih osoba u BiH je 773.850 što je za 317.925 manje nego 1991. godine godine kada je taj broj iznosio 1.091.775.



Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi Agencije za statistiku BiH iz 2015. godine o aktivnostima mladih u BiH, koja se izrađuje prema standardima Međunarodne organizacije rada, mogu se uočiti negativni trendovi nezaposlenosti mladih na tržištu rada u BiH u 2015. godini i u prethodne dvije godine.



Stopa nezaposlenosti mladih tako se povećala sa 59,1 u 2013. godini na 62,3 posto u 2015. godini. Stopa nezaposlenosti žena od 15 do 24 godine iznosila je čak 67,3 posto. Stopa ukupne aktivnosti radno sposobnog stanovništva iznosila je 44,1 posto u 2015. godini, što je jedna od najnižih stopa aktivnosti u Evropi, dok je stopa aktivnosti mladih iznosila svega 32,2 posto (24,5 posto za žene od 15 do 24 godine).



Stopa zaposlenosti mladih od 15 do 24 godine u 2015. godini iznosila je 12,1 posto, a gledano prema spolnoj strukturi, 15,8 posto za muškarce i svega 8 posto za žene. Prema preliminarnim podacima Ankete o radnoj snazi iz 2016. godine, stopa nezaposlenosti mladih u BiH još uvijek je visoka i ona je u 2016. godini iznosila 54,3 posto (52 posto za muškarce i 58,9 posto za žene), ali je manja za 8 procenata u odnosu na 2015. godinu.



Iz Vijeća ministara BiH navode da je osnovni razlog za nezaposlenost mladih nedovoljan broj radnih mjesta, odnosno ekonomska situacija koja ne kreira dovoljan broj novih radnih mjesta i neravnopravan položaj mladih bez radnog iskustva. U skladu sa svojim zakonskim nadležnostima Agencija za rad i zapošljavanje i zavodi i službe zapošljavanja u BiH provode aktivnosti usmjerene na mladu populacija u cilju podizanja aktivacije mladih i sticanja radnog iskustva na tržištu rada.



Na osnovu analize i procjene koju je uradio Institut za razvoj mladih KULT, u periodu od 1995. do 2013. godine više od 150 hiljada mladih ljudi je napustilo BiH, a iz Vijeća ministara BiH ističu da im nije poznata metodologija po kojoj je KULT izvršio procjene.



Prema analizama Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH iz 2015. godine, stopa zaposlenosti mladih u BiH je najniža u poređenju sa EU i ona iznosi tek 12,1 posto, dok je stopa zaposlenosti za dob od 25 do 34 godine iznosila 50,7 posto. Iz Direkcije za ekonomsko planiranje navode da u BiH student ima u prosjeku 26 godina kada diplomira te da je evidentan trend porasta broja upisa na fakultete s obzirom na to da je u 2014/15. godini fakultet pohađalo 109 hiljada studenata, što je za pet hiljada više nego 2013. godine.



Dodaju da je prioritet uskladiti sistem obrazovanja s potrebama tržišta rada te potrebama ekonomskog i socijalnog razvoja, kao i nastaviti proces integrisanja BiH u obrazovni prostor EU i povećati obuhvat stanovništva obrazovanjem, posebno za ranjive grupe.